Αλεπού έκανε βόλτες στο Κολωνάκι – Τρομοκρατημένο το ζωάκι από τα φώτα των αυτοκινήτων

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο διέκοψε τη νυχτερινή ρουτίνα του Κολωνακίου το βράδυ της Παρασκευής, όταν μια αλεπού εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην Πατριάρχου Ιωακείμ, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, φώτα και περαστικούς, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφηκε στην πλατεία Κολωνακίου, η αλεπού φαίνεται αναστατωμένη από τα φώτα της πόλης και των οχημάτων, περνά ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο.

Στη συνέχεια το ζώο συνεχίζει την πορεία του και εξαφανίζεται.

Η αναζήτηση τροφής ωθούν ολοένα και συχνότερα άγρια ζώα να κατεβαίνουν στην καρδιά του αστικού ιστού, αναζητώντας επιβίωση μέσα στην πόλη.