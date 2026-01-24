Αλεπού έκανε βόλτες στο Κολωνάκι – Τρομοκρατημένο το ζωάκι από τα φώτα των αυτοκινήτων
Η αναζήτηση τροφής ωθούν ολοένα και συχνότερα άγρια ζώα να κατεβαίνουν στην καρδιά του αστικού ιστού, αναζητώντας επιβίωση μέσα στην πόλη.
- ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
- Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
- Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο διέκοψε τη νυχτερινή ρουτίνα του Κολωνακίου το βράδυ της Παρασκευής, όταν μια αλεπού εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην Πατριάρχου Ιωακείμ, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, φώτα και περαστικούς, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφηκε στην πλατεία Κολωνακίου, η αλεπού φαίνεται αναστατωμένη από τα φώτα της πόλης και των οχημάτων, περνά ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο.
Στη συνέχεια το ζώο συνεχίζει την πορεία του και εξαφανίζεται.
Η αναζήτηση τροφής ωθούν ολοένα και συχνότερα άγρια ζώα να κατεβαίνουν στην καρδιά του αστικού ιστού, αναζητώντας επιβίωση μέσα στην πόλη.
@maria_ourailidi Δεν είναι ai το ορκίζομαι !!! #fox #kolonaki #fy #dontdothis #nightout ♬ do dis do dat – ︎︎bru†
- Αλεπού έκανε βόλτες στο Κολωνάκι – Τρομοκρατημένο το ζωάκι από τα φώτα των αυτοκινήτων
- LIVE: Κόμο – Τορίνο
- Γιατί οι σταρ φόρεσαν κόκκινα στην κηδεία του Valentino;
- Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
- Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
- Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι
- Τι λένε τα ΕΛΤΑ για την παράσυρση της υπαλλήλου από όχημα πελάτη στα Βριλήσσια
- Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις