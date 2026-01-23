Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία ομολόγησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου την ενοχή του για σχεδόν 50 αδικήματα, μεταξύ των οποίων η χορήγηση ναρκωτικών και ο βιασμός της πρώην συζύγου του για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ ομολόγησε την ενοχή του για 48 αδικήματα που διέπραξε μεταξύ 2010 και 2023 κατά της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ, η οποία, όπως είχαν δηλώσει προηγουμένως οι εισαγγελείς, είχε παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία.

Ο Γιάνγκ παραδέχτηκε 11 κατηγορίες βιασμού, 11 κατηγορίες χορήγησης ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση για τη διεξαγωγή σεξουαλικής δραστηριότητας, επτά κατηγορίες βιασμού με διείσδυση και τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε ακροαματική διαδικασία στο Winchester Crown Court, στη νότια Αγγλία.

Former Conservative councillor Philip Young admits drugging and sexually abusing wife over 13 years https://t.co/1VORKVr3A9 — dave lawrence 🐟🐟🐠 (@dave43law) January 23, 2026

Πληθώρα εγκλημάτων

Ομολόγησε επίσης την ενοχή του για 14 κατηγορίες ηδονοβλεψίας, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας που ανέφερε ότι ο Young κατέγραψε την πρώην σύζυγό του «σε τουλάχιστον 200 περιπτώσεις» μεταξύ 2010 και 2024.

A former Swindon councillor, Philip Young, has been charged with 56 offences linked to allegations spanning more than a decade, after his ex-wife Joanne Young waived her right to anonymity. The charges include multiple counts of rape and administering substances with intent to… pic.twitter.com/fujdbhQuGs — BPI News (@BPINewsOrg) December 23, 2025

Η Γιανγκ παραδέχτηκε την κατηγορία της δημοσίευσης άσεμνων άρθρων με τη δημοσίευση φωτογραφιών και εικόνων της «σε τουλάχιστον 500 περιπτώσεις».

Ο Γιάνγκ δήλωσε αθώος για τρεις κατηγορίες για τη δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών και τέσσερις κατηγορίες για κατοχή ακραίων εικόνων.

Τέσσερις άλλοι άνδρες δήλωσαν αθώοι για κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση με την Τζόαν Γιανγκ.

Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.