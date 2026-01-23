Μεξικό: Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης – Ήταν από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI
Ο Ράιαν Γουέντινγκ, πρώην Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ από τον Καναδά, συνελήφθη στο Μεξικό μετά από πάνω από μια δεκαετία καταδίωξης.
Ο 44χρονος Ράιαν Γουέντινγκ, Ολυμπιονίκης στο snowboard με τον Καναδά το 2002, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα των «Πιο Καταζητούμενων» του FBI, τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Associated Press.
Ο Γουέντινγκ κατηγορείται ότι ήταν το αφεντικό εκτεταμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, ενώ οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι οργάνωσε και αρκετές δολοφονίες στο πλαίσιο της εγκληματικής του δράσης.
«Με εντολή μου, πράκτορες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο από τη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων του FBI: τον Ράιαν Γουέντινγκ, τον άλλοτε Ολυμπιονίκη στο snowboard που φέρεται να μετατράπηκε σε βίαιο βαρόνο της κοκαΐνης. Ο Γουέντινγκ μεταφέρθηκε αεροπορικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη», έγραψε στην πλατφόρμα X η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι.
Το χρονικό της υπόθεσης
Τον περασμένο μήνα, το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του Γουέντινγκ, εκτιμώντας ότι είχε ληφθεί το καλοκαίρι στο Μεξικό.
Τον Μάρτιο του 2025, ο Γουέντινγκ προστέθηκε επισήμως στη λίστα των «Δέκα Πιο Καταζητούμενων Φυγάδων» του FBI. Την ανακοίνωση είχε κάνει ο Ακίλ Ντέιβις, βοηθός διευθυντής και επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες.
Ο Ράιαν Γουέντινγκ, γνωστός και με τα ψευδώνυμα «El Jefe», «Giant», «Public Enemy», «James Conrad King» και «Jesse King», φέρεται να είχε στήσει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης από την Κολομβία, μέσω Μεξικού και Νότιας Καλιφόρνιας, προς τον Καναδά και άλλες περιοχές των ΗΠΑ.
Παράλληλα, κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε πολλαπλές δολοφονίες που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.
Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, πέραν της αμοιβής των 50.000 δολαρίων που είχε ανακοινώσει το FBI.
