Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο Ράιαν Γουέντινγκ, μέλος της αποστολής του Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 είχε κατακτήσει την 24η θέση στον κόσμο στο snowboard.

Πλέον ο διαβόητος αθλητής έχει «κατακτήσει» άλλα, μοχθηρά, τρόπαια ως ένας από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI.

Οι Αρχές των ΗΠΑ τον περιγράφουν ως έναν αδίστακτο βαρόνο ναρκωτικών, την «σύγχρονη εκδοχή του Πάμπλο Εσκομπάρ», ο οποίος διακινούσε τόνους κοκαΐνης και φαιντανύλης, ενώ διέταξε σειρά από δολοφονίες ενώ για τη σύλληψή του προσφέρεται πλέον αμοιβή που φτάνει τα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία του αθλητή που έγινε αιμοβόρος εγκληματίας και κινεί τα νήματα του θανάτου εκεί έξω σε μια υπόθεση που έχει όλα τα στοιχεία ενός διεθνούς θρίλερ.

Διακίνηση κοκαΐνης, ξέπλυμα χρήματος και πολλαπλές δολοφονίες που ένας πρώην κορυφαίος των χειμερινών σπορ φέρεται να έχει διατάξει.

«Ο άλλος Εσκομπάρ»

Ο Ράιαν Γουέντινγκ, ο οποίος ως μέλος της Ομάδας του Καναδά είχε καταταχθεί στην 24η θέση στον κόσμο στο αγώνισμα του παράλληλου γιγαντιαίου σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, ανήκει πλέον σε μία εντελώς διαφορετική διακεκριμένη ομάδα: στους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI.

«Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία: Ο Ράιαν Γουέντινγκ είναι η σύγχρονη εκδοχή του Πάμπλο Εσκομπάρ. Είναι η σύγχρονη εκδοχή του «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν», δήλωσε τον Νοέμβριο ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Η υπόθεση εναντίον του 44χρονου Γουέντινγκ, φέρει το εύστοχο κωδικό όνομα Operation Giant Slalom (Επιχείρηση Γιγαντιαίο Σλάλομ).

Κανένα φόβο

Γεννημένος το 1981 στο Θάντερ Μπέι του Οντάριο, ο Γουέντινγκ μεγάλωσε σε οικογένεια σκιέρ. Οι παππούδες του ήταν ιδιοκτήτες ενός κοντινού χιονοδρομικού κέντρου, ενώ ο θείος του, Κρεγκ Σπις, ήταν προπονητής της εθνικής γυναικείας ομάδας σκι του Καναδά.

Ο Ράιαν έδειξε κλίση στο snowboard και εντάχθηκε στην καναδική εθνική ομάδα στα 15 του χρόνια. Από το 1997 έως το 2002, αγωνίστηκε σε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

«Δεν είχε φόβο», δήλωσε στο Rolling Stone ο Μπόμπι Άλισον, πρώην εθνικός πρωταθλητής αγώνων σκι.

«Πολλά παιδιά, λένε ότι θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή, αλλά δεν το θέλουν πραγματικά. Κάτι τα κρατάει πίσω, έχουν φόβους. Ο Ράιαν δεν είχε τίποτα από αυτά» πρόσθεσε.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι, ο Γουέντινγκ κατέκτησε την απογοητευτική για τον ίδιο 24η θέση στο γιγαντιαίο σλάλομ και εγκατέλειψε τον αλπικό πρωταθλητισμό λίγο αργότερα.

Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ και μετακόμισε στο Βανκούβερ.

Εκεί άρχισε να εργάζεται ως πορτιέρης σε κλαμπ, γεγονός που, σύμφωνα με το Rolling Stone, τον οδήγησε στον υπόκοσμο των ναρκωτικών.

Πρώτη καταδίκη, νέα αρχή

Τον Ιούνιο του 2008, ο Γουέντινγκ συνελήφθη μαζί με δύο άλλους και κατηγορήθηκε για κατοχή με σκοπό τη διανομή κοκαΐνης.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από μια επιχείρηση «δόλωμα» του FBI, κατά την οποία ο Γουέντινγκ και οι συνεργάτες του ταξίδεψαν από τον Καναδά στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια για να αγοράσουν κοκαΐνη ως μέρος μιας οργάνωσης διακίνησης με έδρα το Βανκούβερ.

Οι ερευνητές φέρεται να βρήκαν 100.000 δολάρια σε μετρητά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους.

View this post on Instagram A post shared by Sports Illustrated (@sportsillustrated)

Ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του δήλωσαν ένοχοι, ο Γουέντινγκ οδηγήθηκε σε δίκη, κρίθηκε ένοχος τον Νοέμβριο του 2009 και το 2010 καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

Στην ακροαματική διαδικασία, ο Γουέντινγκ είχε επικαλεστεί το αθλητικό του υπόβαθρο.

«Αυτό που έκανα ήταν εντελώς αντίθετο με τον χαρακτήρα μου, και είναι προσωπική μου αποστολή να αποκαταστήσω τη φήμη μου», είχε πει. «Ως αθλητής, με δίδαξαν πάντα ότι δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, και, είμαι εδώ ζητώντας ακριβώς αυτό».

Αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή τον Δεκέμβριο του 2011. Ο Γουέντινγκ έλεγε ψέματα.

«Χιονοστιβάδα θανάτου»

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Γουέντινγκ δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Τον Οκτώβριο του 2024, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν νέες κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι διεύθυνε μια εγκληματική επιχείρηση, διακίνηση κοκαΐνης και συμμετοχή σε δολοφονίες, με δράση σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και Κολομβία.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε «το αργότερο το 2011», όταν ο Γουέντινγκ αποφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γουέντινγκ, ο Καναδός συνεργάτης του, Άντριου Κλαρκ, και άλλοι, συνωμότησαν για τη μεταφορά εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης από τις ΗΠΑ στον Καναδά χρησιμοποιώντας φορτηγά.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν επίσης τον Γουέντινγκ ότι διέταξε τις δολοφονίες αρκετών ατόμων. Ο ίδιος και ο Κλαρκ φέρονται να διεύθυναν τις δολοφονίες δύο μελών οικογένειας στο Οντάριο τον Νοέμβριο του 2023, «σε αντίποινα για μια κλεμμένη αποστολή ναρκωτικών».

Επιπλέον, κατηγορούνται ότι διέταξαν τη δολοφονία ενός άλλου ατόμου τον Μάιο του 2024 για χρέος ναρκωτικών.

Ο Γουέντινγκ αναγνωρίστηκε ως φυγάς και του αποδόθηκαν μια σειρά από ψευδώνυμα, όπως El Jefe (Το Αφεντικό) και Giant (Γίγαντας). Ο συνεργάτης του, Άντριου Κλαρκ, συνελήφθη στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024.

Λευκές κορυφές

Το ποσό επικήρυξης αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μετά από μια ακόμη δολοφονία. Ομοσπονδιακός μάρτυρας στην υπόθεση Γουέντινγκ δολοφονήθηκε σε εστιατόριο στο Μεδεγίν της Κολομβίας.

Ο Γουέντινγκ κατηγορείται ότι είχε υποσχεθεί χρηματική αμοιβή για το κεφάλι του μάρτυρα, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ο θάνατός του θα είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη των ποινικών κατηγοριών.

Τον Μάρτιο του 2025, το FBI πρόσθεσε τον Γουέντινγκ στη διαβόητη λίστα με τους Δέκα πιο Καταζητούμενους Φυγάδες.

Τον Νοέμβριο, οι αρχές των ΗΠΑ αύξησαν την αμοιβή για τη σύλληψή του στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι περίπου 13,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι η επιχείρηση του Γουέντινγκ διακινούσε 60 τόνους κοκαΐνης ετησίως, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «μεγαλύτερο και πιο ισχυρό ναρκοβαρώνο στον Καναδά».

Snowboarder των καρτέλ

Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στον Γουέντινγκ και κατέσχεσε μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας Mercedes CLK-GTR Roadster του 2002, η οποία εκτιμάται στα 13 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και η ακριβής τοποθεσία του είναι άγνωστη, οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Γουέντινγκ βρίσκεται στο Μεξικό, υπό την προστασία του καρτέλ Σιναλόα.

Ο Γουέντινγκ περιγράφεται ως «οπλισμένος και επικίνδυνος», ένας αθλητής που πλέον διευθύνει ένα διασυνοριακό εγκληματικό δίκτυο δισεκατομμυρίων.

Από τους 16 κατηγορούμενους για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, ο Γουέντινγκ είναι ένας από τους δύο που παραμένουν ελεύθεροι.

Εάν συλληφθεί και κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Eικονογράφηση @Rolling Stone