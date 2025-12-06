Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:58
Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
Stories 06 Δεκεμβρίου 2025 | 21:25

Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο snowboarder Ράιαν Γουέντινγκ πέρασε από τις χιονισμένες πίστες στις λευκές σκόνες ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και δολοφόνος με τις πλάτες του καρτέλ Σιναλόα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Ο Ράιαν Γουέντινγκ, μέλος της αποστολής του Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 είχε κατακτήσει την 24η θέση στον κόσμο στο snowboard.

Πλέον ο διαβόητος αθλητής έχει «κατακτήσει» άλλα, μοχθηρά, τρόπαια ως ένας από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI.

Οι Αρχές των ΗΠΑ τον περιγράφουν ως έναν αδίστακτο βαρόνο ναρκωτικών, την «σύγχρονη εκδοχή του Πάμπλο Εσκομπάρ», ο οποίος διακινούσε τόνους κοκαΐνης και φαιντανύλης, ενώ διέταξε σειρά από δολοφονίες ενώ για τη σύλληψή του προσφέρεται πλέον αμοιβή που φτάνει τα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία του αθλητή που έγινε αιμοβόρος εγκληματίας και κινεί τα νήματα του θανάτου εκεί έξω σε μια υπόθεση που έχει όλα τα στοιχεία ενός διεθνούς θρίλερ.

Διακίνηση κοκαΐνης, ξέπλυμα χρήματος και πολλαπλές δολοφονίες που ένας πρώην κορυφαίος των χειμερινών σπορ φέρεται να έχει διατάξει.

YouTube thumbnail

«Ο άλλος Εσκομπάρ»

Ο Ράιαν Γουέντινγκ, ο οποίος ως μέλος της Ομάδας του Καναδά είχε καταταχθεί στην 24η θέση στον κόσμο στο αγώνισμα του παράλληλου γιγαντιαίου σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, ανήκει πλέον σε μία εντελώς διαφορετική διακεκριμένη ομάδα: στους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI.

«Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία: Ο Ράιαν Γουέντινγκ είναι η σύγχρονη εκδοχή του Πάμπλο Εσκομπάρ. Είναι η σύγχρονη εκδοχή του «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν», δήλωσε τον Νοέμβριο ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Η υπόθεση εναντίον του 44χρονου Γουέντινγκ, φέρει το εύστοχο κωδικό όνομα Operation Giant Slalom (Επιχείρηση Γιγαντιαίο Σλάλομ).

Κανένα φόβο

Γεννημένος το 1981 στο Θάντερ Μπέι του Οντάριο, ο Γουέντινγκ μεγάλωσε σε οικογένεια σκιέρ. Οι παππούδες του ήταν ιδιοκτήτες ενός κοντινού χιονοδρομικού κέντρου, ενώ ο θείος του, Κρεγκ Σπις, ήταν προπονητής της εθνικής γυναικείας ομάδας σκι του Καναδά.

Ο Ράιαν έδειξε κλίση στο snowboard και εντάχθηκε στην καναδική εθνική ομάδα στα 15 του χρόνια. Από το 1997 έως το 2002, αγωνίστηκε σε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

«Δεν είχε φόβο», δήλωσε στο Rolling Stone ο Μπόμπι Άλισον, πρώην εθνικός πρωταθλητής αγώνων σκι.

YouTube thumbnail

«Πολλά παιδιά, λένε ότι θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή, αλλά δεν το θέλουν πραγματικά. Κάτι τα κρατάει πίσω, έχουν φόβους. Ο Ράιαν δεν είχε τίποτα από αυτά» πρόσθεσε.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι, ο Γουέντινγκ κατέκτησε την απογοητευτική για τον ίδιο 24η θέση στο γιγαντιαίο σλάλομ και εγκατέλειψε τον αλπικό πρωταθλητισμό λίγο αργότερα.

Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ και μετακόμισε στο Βανκούβερ.

Εκεί άρχισε να εργάζεται ως πορτιέρης σε κλαμπ, γεγονός που, σύμφωνα με το Rolling Stone, τον οδήγησε στον υπόκοσμο των ναρκωτικών.

Πρώτη καταδίκη, νέα αρχή

Τον Ιούνιο του 2008, ο Γουέντινγκ συνελήφθη μαζί με δύο άλλους και κατηγορήθηκε για κατοχή με σκοπό τη διανομή κοκαΐνης.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από μια επιχείρηση «δόλωμα» του FBI, κατά την οποία ο Γουέντινγκ και οι συνεργάτες του ταξίδεψαν από τον Καναδά στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια για να αγοράσουν κοκαΐνη ως μέρος μιας οργάνωσης διακίνησης με έδρα το Βανκούβερ.

Οι ερευνητές φέρεται να βρήκαν 100.000 δολάρια σε μετρητά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους.

Ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του δήλωσαν ένοχοι, ο Γουέντινγκ οδηγήθηκε σε δίκη, κρίθηκε ένοχος τον Νοέμβριο του 2009 και το 2010 καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

Στην ακροαματική διαδικασία, ο Γουέντινγκ είχε επικαλεστεί το αθλητικό του υπόβαθρο.

«Αυτό που έκανα ήταν εντελώς αντίθετο με τον χαρακτήρα μου, και είναι προσωπική μου αποστολή να αποκαταστήσω τη φήμη μου», είχε πει. «Ως αθλητής, με δίδαξαν πάντα ότι δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, και, είμαι εδώ ζητώντας ακριβώς αυτό».

Αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή τον Δεκέμβριο του 2011. Ο Γουέντινγκ έλεγε ψέματα.

«Χιονοστιβάδα θανάτου»

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Γουέντινγκ δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Τον Οκτώβριο του 2024, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν νέες κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι διεύθυνε μια εγκληματική επιχείρηση, διακίνηση κοκαΐνης και συμμετοχή σε δολοφονίες, με δράση σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και Κολομβία.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε «το αργότερο το 2011», όταν ο Γουέντινγκ αποφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γουέντινγκ, ο Καναδός συνεργάτης του, Άντριου Κλαρκ, και άλλοι, συνωμότησαν για τη μεταφορά εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης από τις ΗΠΑ στον Καναδά χρησιμοποιώντας φορτηγά.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν επίσης τον Γουέντινγκ ότι διέταξε τις δολοφονίες αρκετών ατόμων. Ο ίδιος και ο Κλαρκ φέρονται να διεύθυναν τις δολοφονίες δύο μελών οικογένειας στο Οντάριο τον Νοέμβριο του 2023, «σε αντίποινα για μια κλεμμένη αποστολή ναρκωτικών».

Επιπλέον, κατηγορούνται ότι διέταξαν τη δολοφονία ενός άλλου ατόμου τον Μάιο του 2024 για χρέος ναρκωτικών.

Ο Γουέντινγκ αναγνωρίστηκε ως φυγάς και του αποδόθηκαν μια σειρά από ψευδώνυμα, όπως El Jefe (Το Αφεντικό) και Giant (Γίγαντας). Ο συνεργάτης του, Άντριου Κλαρκ, συνελήφθη στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024.

Λευκές κορυφές

Το ποσό επικήρυξης αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μετά από μια ακόμη δολοφονία. Ομοσπονδιακός μάρτυρας στην υπόθεση Γουέντινγκ δολοφονήθηκε σε εστιατόριο στο Μεδεγίν της Κολομβίας.

Ο Γουέντινγκ κατηγορείται ότι είχε υποσχεθεί χρηματική αμοιβή για το κεφάλι του μάρτυρα, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ο θάνατός του θα είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη των ποινικών κατηγοριών.

Τον Μάρτιο του 2025, το FBI πρόσθεσε τον Γουέντινγκ στη διαβόητη λίστα με τους Δέκα πιο Καταζητούμενους Φυγάδες.

Τον Νοέμβριο, οι αρχές των ΗΠΑ αύξησαν την αμοιβή για τη σύλληψή του στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι περίπου 13,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι η επιχείρηση του Γουέντινγκ διακινούσε 60 τόνους κοκαΐνης ετησίως, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «μεγαλύτερο και πιο ισχυρό ναρκοβαρώνο στον Καναδά».

Snowboarder των καρτέλ

YouTube thumbnail

Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στον Γουέντινγκ και κατέσχεσε μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας Mercedes CLK-GTR Roadster του 2002, η οποία εκτιμάται στα 13 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και η ακριβής τοποθεσία του είναι άγνωστη, οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Γουέντινγκ βρίσκεται στο Μεξικό, υπό την προστασία του καρτέλ Σιναλόα.

Ο Γουέντινγκ περιγράφεται ως «οπλισμένος και επικίνδυνος», ένας αθλητής που πλέον διευθύνει ένα διασυνοριακό εγκληματικό δίκτυο δισεκατομμυρίων.

Από τους 16 κατηγορούμενους για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, ο Γουέντινγκ είναι ένας από τους δύο που παραμένουν ελεύθεροι.

Εάν συλληφθεί και κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Eικονογράφηση @Rolling Stone

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Wall Street
Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων
Εγκληματική αμέλεια 06.12.25

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων

Ο εργολάβος που ανέλαβε την ανακαίνιση των ουρανοξυστών είχε δώσει ψευδές μητρώο ασφάλειας. Είχε διωχθεί για παραβάσεις κανονισμών και του είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Κανείς δεν άκουσε τους ενοίκους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
Κόβει τις γέφυρες 06.12.25

Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά

Η Πορτογαλία και η Γαλλία υποστηρίζουν τις προτάσεις της ΕΕ για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή δανείων στο Κίεβο, εν μέσω του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες
Ανατροπή 06.12.25

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες

Πληροφορίες του Λιμενικού αναφέρουν ότι οι νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σκάφος. Πιθανόν είχαν πεθάνει από κακουχίες και ασιτία τουλάχιστον μία μέρα πριν. Δύο στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
Εργασιακά 06.12.25

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου
Τραγωδία 06.12.25

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια συνελήφθησαν οι γονείς του αγοριού 2 ετών που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Το παιδί δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας.

Σύνταξη
Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα σκόραρε για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το σκορ με τον ΟΦΗ στο 3-0 και μετά το παιχνίδι τόνισε πόσο πολύ δούλεψε προκειμένου να αρχίσει να σκοράρει.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο