Επίσημο: Φιλικό με την Ουγγαρία για την Εθνική Ελλάδας
Η Εθνική Ελλάδας αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτή της Ουγγαρίας σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στις 31 Μαρτίου στην «Πούσκας Αρένα».
Μετά την αποτυχία στα προκριματικά του Μουντιάλ, η Εθνική Ελλάδας στρέφει την προσοχή της στο Nations League, το οποίο ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2026 και εν συνεχεία στα προκριματικά του Euro 2028.
Με τις εν λόγω διοργανώσεις να απέχουν αρκετούς μήνες από τώρα, η «γαλανόλευκη» ανακοίνωσε και επίσημα ότι έχει «κλείσει» φιλική αναμέτρηση με την Ουγγαρία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την αναμέτρηση που θα δώσει η Εθνική με την Ουγγαρία:
«Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής ανδρών με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας, ύστερα από συμφωνία των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2026 στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).
Στο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει στις 30 Μαΐου 2026 τον φετινό τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει ύστερα από 4 χρόνια (20/11/2022), όταν η οικοδέσποινα, Ουγγαρία, επικράτησε 2-1 της Ελλάδας σε φιλικό παιχνίδι.
Οι δύο Ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και σε φιλικούς αγώνες, με την Ελλάδα να υπερτερεί με 10 νίκες έναντι 7 των Μαγυάρων, ενώ 6 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι».
