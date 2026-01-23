Ο Γιαν Όμπλακ έχει εδώ και καιρό χαράξει το όνομά του στην ιστορία του Champions League. Με εμφανίσεις που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη σε γήπεδα όπως το Allianz Arena, το Anfield, το Camp Nou και το Santiago Bernabéu, ο Σλοβένος τερματοφύλακας έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της διοργάνωσης. Πλέον, η πορεία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς στην Κωνσταντινούπολη έφτασε τα 100 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Και τα 100 αυτά ματς τα έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρότι στο παρελθόν ανήκε στην Μπενφίκα και είχε βρεθεί τρεις φορές στην αποστολή της για το Champions League, δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό. Έτσι, η ευρωπαϊκή του ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους «ροχιμπλάνκος». Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Σλοβένος ποδοσφαιριστής που φτάνει σε αυτό το ορόσημο, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ μόλις 62 παικτών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόνο έξι τερματοφύλακες είχαν καταφέρει κάτι αντίστοιχο πριν από εκείνον: ο Ίκερ Κασίγιας, ο Μάνουελ Νόιερ, ο Τζανλουίτζι Μπουφόν, ο Πετρ Τσεχ και ο Βίκτορ Βαλντές. Ο Όμπλακ, λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσα σε θρύλους της θέσης, γεγονός που αποτυπώνει τη σπουδαιότητα της διαδρομής του.

Στα 100 παιχνίδια του στο Champions League έχει δεχθεί 108 γκολ, με μέσο όρο 1,08 ανά αγώνα. Τη φετινή σεζόν έχει δεχθεί 12 τέρματα σε έξι ματς, κάτι που επηρέασε το συνολικό του στατιστικό αποτύπωμα. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένας από τους τερματοφύλακες με τα περισσότερα παιχνίδια στη διοργάνωση και συγκαταλέγεται στους πρώτους της σχετικής λίστας τερμάτων παθητικού στην ιστορία του θεσμού.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στις 37 φορές που έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του, επίδοση που τον κατατάσσει πέμπτο όλων των εποχών στο Champions League. Φέτος, βέβαια, δεν έχει καταφέρει ακόμη να πετύχει «clean sheet», καθώς η αμυντική αστάθεια της ομάδας του έχει κοστίσει, με βαριές βραδιές όπως εκείνες απέναντι σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ. Σε μια διοργάνωση όπου η πρόκριση μπορεί να κριθεί στη διαφορά τερμάτων, η σημασία ενός αγώνα χωρίς γκολ παθητικό γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Παρά τις δυσκολίες, ο Όμπλακ παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς κάτω από τα δοκάρια της Ατλέτικο. Ζωντανή ιστορία του Champions League, αλλά και της La Liga, όπου έχει κατακτήσει έξι βραβεία «Θαμόρα»– περισσότερα από κάθε άλλον. Στα 31 του χρόνια, δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος τερματοφύλακας της εποχής του, αλλά ένας παίκτης που έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στο πάνθεον της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Η πρώτη του φορά; Στο Φάληρο!

Ο Γιαν Όμπλακ έκανε την πρεμιέρα του στο Champions League στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, σε αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον Πειραιά, στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων της σεζόν 2014‑15. Ήταν το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή, λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του από την Μπενφίκα, όπου δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στη διοργάνωση παρά μόνο είχε βρεθεί σε αποστολές.

Στο ντεμπούτο του, ο Όμπλακ ξεκίνησε βασικός κάτω από τα δοκάρια και δέχτηκε το πρώτο γκολ του αγώνα στο 13ο λεπτό από τον Αρτούρ Μαζουάκου. Παρά την προσπάθεια της Ατλέτικο να γυρίσει το ματς, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1 με γκολ από τον Αφελάι στο 31′ και τον Κώστα Μήτρογλου στο 73′. Η Ατλέτικο μείωσε με γκολ του Μάντζουκιτς στο 38′ και του Γκριεζμάν στο 86′, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3‑2 υπέρ του Ολυμπιακού, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές και θρυλικές βραδιές του συλλόγου στα ευρωπαϊκά.

Αυτό το παιχνίδι σηματοδότησε την αρχή της μακράς και σταθερής ευρωπαϊκής πορείας του Όμπλακ. Από εκεί και πέρα, ο Σλοβένος τερματοφύλακας καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς για την Ατλέτικο Μαδρίτης και στο Champions League, φτάνοντας αργότερα τα 100 παιχνίδια στη διοργάνωση, με συνολικά 37 «clean sheets» και 108 γκολ παθητικό, γράφοντας έτσι ιστορία για τον σύλλογο και για τον ίδιο προσωπικά.