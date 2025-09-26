Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης «υποκλίθηκε» στον Γιαν ‘Ομπλακ. Το Metropolitano φωτίστηκε προς τιμήν του Σλοβένου γκολκίπερ και αιτία είναι η συμπλήρωση 500 συμμετοχών του με τη φανέλα της ομάδας. Πλέον, ο ‘Ομπλακ έχει θρυλική θέση στον σύλλογο.

Ο διεθνής Σλοβένος τερματοφύλακας έφτασε το ορόσημο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Ατλέτικο στο Άνφιλντ για το Champions League, καθιερώνοντάς τον ως τον ξένο παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας. Επίσης, θεωρείται ευρέως ως ο καλύτερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Ατλέτικο, με τη συνέπειά του να τον καθιστά ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας για πάνω από μια δεκαετία. Σε αυτά ήρθε να προστεθεί και η συμπλήρωση 500 συμμετοχών του με τη φανέλα του συλλόγου.

Μετά τη νίκη στη La Liga επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ενρίκε Σερέθο, απένειμε στον Όμπλακ μια αναμνηστική πλακέτα ως αναγνώριση της προσφορά του. Παράλληλα, το στάδιο Metropolitano φωτίστηκε με το όνομά του, μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τον θαυμασμό που εμπνέει τόσο στους οπαδούς όσο και εντός του συλλόγου.

Το επίτευγμα των 500 εμφανίσεων τοποθετεί τον Όμπλακ ανάμεσα στις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας της Ατλέτικο, δίπλα σε παίκτες όπως ο Φερνάντο Τόρες, ο Ντιέγκο Γοδίν και ο Κόκε, εδραιώνοντας τον ως πραγματικό θρύλο του συλλόγου.

Το στάδιο Metropolitano φωτίστηκε προς τιμήν του στις 25 Σεπτεμβρίου. Ένας ξένος αστέρας που έσπασε ρεκόρ.

Ο Γιαν Όμπλακ είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2014.Με την ομάδα έχει κατακτήσει:

La Liga (2020–21)

UEFA Europa League (2017–18)

UEFA Super Cup (2018–19)

Supercopa de España (2014–15)

Επιπλέον, έχει κερδίσει 6 φορές το Trofeo Zamora, που απονέμεται στον καλύτερο τερματοφύλακα της La Liga.