Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οδηγός ονείρων: Μπορείς να «φτιάξεις» τη ζωή που θέλεις μέσα σε 90 ημέρες;
6 βήματα 23 Ιανουαρίου 2026 | 06:01

Οδηγός ονείρων: Μπορείς να «φτιάξεις» τη ζωή που θέλεις μέσα σε 90 ημέρες;

Η ζωή που επιθυμείτε σε 6 βήματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Η αφετηρία της νέας χρονιάς συνοδεύεται συχνά από την πίεση να θέσουμε στόχους, να διορθώσουμε συνήθειες ή να «κυνηγήσουμε» το επόμενο επίτευγμα. Για πολλούς όμως, αυτή η διαδικασία μετατρέπεται γρήγορα σε μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων που περισσότερο κουράζει παρά εμπνέει για μια νέα καθημερινότητα και μια καλύτερη ζωή.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίσουμε το νέο έτος. Αντί για το κλασικό «Τι πρέπει να πετύχω φέτος;», μια πιο ουσιαστική ερώτηση θα μπορούσε να είναι… «Τι είδους ζωή θέλω πραγματικά να ζω και πώς μπορώ να αρχίσω να κινούμαι προς αυτήν με ρεαλιστικά βήματα;».

Η ζωή που επιθυμείτε σε 6 βήματα

Ακολουθούν έξι πρακτικά βήματα που θα μπορούσατε να δοκιμάσετε, για να «χαρτογραφήσετε» τη ζωή που επιθυμείτε:

Βήμα 1: Πού βρίσκεστε τώρα η ζωή σας;

Πριν αποφασίσετε προς τα πού θέλετε να κινηθείτε, χρειάζεται να δείτε ρεαλιστικά που βρίσκεστε τώρα. Πολλοί τείνουν να παραλείπουν αυτό το στάδιο και περνούν απευθείας στον καθορισμό στόχων, με αποτέλεσμα να αναπαράγουν τα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά.

Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε την περασμένη χρονιά και βασικούς τομείς της ζωής σας, όπως:

  • Εργασία και καριέρα
  • Υγεία και ευεξία
  • Οικονομικά
  • Σχέσεις και οικογένεια
  • Προσωπική ανάπτυξη και μάθηση
  • Ξεκούραση, χαρά και ενδιαφέροντα πέρα από τη δουλειά

Για κάθε κατηγορία, θέστε στον εαυτό σας μερικές απλές αλλά ουσιαστικές ερωτήσεις:

  • Τι με κάνει υπερήφανη από τη προηγούμενη χρονιά;
  • Τι με κούρασε ή δεν ταίριαζε με αυτό που θέλω;
  • Τι θέλω περισσότερο και τι λιγότερο;

Καταγράψτε τις απαντήσεις σας. Μην τις αντιμετωπίσετε ως κριτική, αλλά ως πληροφορία. Πρόκειται για «δεδομένα» που θα σας βοηθήσουν να πάρετε πιο συνειδητές αποφάσεις στη συνέχεια.

Βήμα 2: Αποσαφήνισε τις αξίες σας στη ζωή

Οι αξίες είναι οι αρχές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Όταν η ζωή και η καριέρα σας κινούνται σε αρμονία με αυτές, έχετε περισσότερη ενέργεια και κίνητρο. Όταν υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε όσα κάνετε και σε όσα θεωρείτε σημαντικά, είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν κόπωση, εξάντληση ή δυσαρέσκεια.

Επιλέξτε τρεις έως πέντε αξίες που νιώθετε ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την περίοδο. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

  • Ανάπτυξη
  • Οικογένεια
  • Υγεία
  • Ασφάλεια
  • Προσφορά
  • Δημιουργικότητα
  • Ελευθερία
  • Ακεραιότητα

Για καθεμία από αυτές, αναρωτηθείτε:

  • Σε ποιο βαθμό τιμάται αυτή η αξία στη ζωή και στη δουλειά μου σήμερα, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10;
  • Πώς θα μπορούσε να εκφραστεί πιο ουσιαστικά μέσα στη χρονιά που έρχεται;

Αυτό το βήμα λειτουργεί σαν «φίλτρο» για τις μελλοντικές σας επιλογές. Όταν γνωρίζετε τι πραγματικά θέλετε να ενισχύσετε, το «ναι» και το «όχι» γίνονται πιο ξεκάθαρα.

Βήμα 3: Προσδιορίστε την «εποχή» σας

Κάθε χρονιά δεν χρειάζεται – και δεν γίνεται – να μοιάζει με την προηγούμενη. Υπάρχουν περίοδοι που είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη, άλλες στη σταθεροποίηση, άλλες στην ανάρρωση ή στη μετάβαση. Τα προβλήματα συνήθως εμφανίζονται όταν απαιτούμε από τον εαυτό μας να βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης, ενώ οι συνθήκες της ζωής μας δείχνουν ότι χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό.

Σκεφτείτε:

  • Βρίσκομαι σε περίοδο ανάπτυξης, σταθερότητας, μετάβασης ή ανάρρωσης;
  • Τι συμβαίνει στη δουλειά, στην υγεία, στην οικογένεια ή στα οικονομικά μου που επηρεάζει τη διαθέσιμη ενέργειά μου φέτος;
  • Με βάση αυτή την πραγματικότητα, τι είναι ρεαλιστικό —και ευεργετικό— να επιδιώξω;

Ο προσδιορισμός της «εποχής» σας δεν σημαίνει ότι χαμηλώνετε τον πήχη. Σημαίνει ότι επιλέγετε στόχους και πλάνα που ταιριάζουν στη ζωή που ζείτε τώρα, όχι σε μια ιδανική εκδοχή της.

Βήμα 4: Δημιουργήστε μια σαφή εικόνα για το νέο έτος

Τώρα που έχετε αναλογιστεί πού βρίσκεστε, έχετε αποσαφηνίσει τις αξίες σας και έχετε προσδιορίσει την «εποχή» σας, μπορείτε πλέον να αρχίσετε να διαμορφώνετε μια καθαρή εικόνα για το πώς θέλετε να εξελιχθεί η χρονιά.

Για να ξεκινήσετε, τοποθετήστε νοητά τον εαυτό σας στην 31η Δεκεμβρίου 2026, οραματιστείτε τον με λεπτομέρεια και αναρωτηθείτε:

  • Τι θα με έκανε να νιώσω ικανοποίηση για το πώς αξιοποίησα αυτή τη χρονιά;
  • Τι θα ήθελα να ισχύει στην καριέρα μου μέχρι τότε;
  • Τι θα ήθελα να είναι αληθινό για την υγεία, τις σχέσεις και την προσωπική μου ζωή;

Μετατρέψτε τις απαντήσεις σας σε σύντομες δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελείς. Αρκεί να είναι ξεκάθαρες ώστε να λειτουργούν σαν πυξίδα για τις αποφάσεις σας.

Βήμα 5: Από όραμα σε πρακτικές προτεραιότητες

Το όραμα έχει αξία μόνο όταν μπορεί να μετατραπεί σε πράξη. Επιλέξτε τρεις έως πέντε βασικές προτεραιότητες για τη χρονιά από εκείνες που στηρίζουν το όραμά σας και ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας. Φροντίστε τουλάχιστον μία να αφορά την καριέρα σας και μία την προσωπική σας ευεξία.

Παραδείγματα προτεραιοτήτων μπορεί να είναι:

  • Η διερεύνηση ή η προετοιμασία για μια πιθανή αλλαγή καριέρας.
  • Η καθιέρωση βιώσιμων συνηθειών για ύπνο, άσκηση και διατροφή.
  • Η προστασία του ελεύθερου χρόνου για οικογένεια, φίλους ή προσωπικά ενδιαφέροντα.

Για κάθε προτεραιότητα, ξεκαθαρίστε:

  • Γιατί έχει σημασία;
  • Πώς θα μοιάζει η επιτυχία στο τέλος της χρονιάς;
  • Ποιες είναι οι πρώτες μία ή δύο ενέργειες που μπορείτε να κάνετε μέσα στον επόμενο μήνα;

Με αυτόν τον τρόπο, οι προτεραιότητές σας παύουν να είναι απλές ιδέες και μετατρέπονται σε συνειδητές αποφάσεις.

Βήμα 6: Διαμορφώστε ένα απλό πλάνο 90 ημερών

Αντί να προσπαθήσετε να οργανώσετε ολόκληρη τη χρονιά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, επικεντρωθείτε στις πρώτες 90 μέρες. Αυτό θα κάνει τον σχεδιασμό σας πιο ρεαλιστικό και θα σας επιτρέψει να προσαρμόζεστε καθώς αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής σας.

Για καθεμία από τις βασικές σας προτεραιότητες, αποφασίστε:

  • Ποιο είναι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε μέσα στους επόμενους τρεις μήνες;
  • Ποιες είναι οι πρακτικές ενέργειες που θα σας φέρουν πιο κοντά σε αυτό;
  • Ποιο χρονοδιάγραμμα ή ρυθμό μπορείτε να υποστηρίξετε με συνέπεια;

Με αυτόν τον τρόπο, το πλάνο θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο όραμά σας και στην καθημερινή δράση, αποτελώντας ένα πλαίσιο που σας κρατά συγκεντρωμένους, χωρίς να σας καταπιέζει.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
Plus
Οι MEDUZA μιλούν για το “Melodia” και τη νέα τους εποχή – Πώς χτίζουν έναν ήχο που δεν εξαρτάται από τις τάσεις
Plus 22.01.26

Οι MEDUZA μιλούν για το “Melodia” και τη νέα τους εποχή – Πώς χτίζουν έναν ήχο που δεν εξαρτάται από τις τάσεις

Από τη συνεργασία με τον Argy και τις trance αναφορές μέχρι τη σημασία των live shows και της καλλιτεχνικής ταυτότητας, το ιταλικό τρίο μιλά για τη μουσική που θέλει να αντέχει στον χρόνο

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο