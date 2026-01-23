Οδηγός ονείρων: Μπορείς να «φτιάξεις» τη ζωή που θέλεις μέσα σε 90 ημέρες;

Η αφετηρία της νέας χρονιάς συνοδεύεται συχνά από την πίεση να θέσουμε στόχους, να διορθώσουμε συνήθειες ή να «κυνηγήσουμε» το επόμενο επίτευγμα. Για πολλούς όμως, αυτή η διαδικασία μετατρέπεται γρήγορα σε μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων που περισσότερο κουράζει παρά εμπνέει για μια νέα καθημερινότητα και μια καλύτερη ζωή.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίσουμε το νέο έτος. Αντί για το κλασικό «Τι πρέπει να πετύχω φέτος;», μια πιο ουσιαστική ερώτηση θα μπορούσε να είναι… «Τι είδους ζωή θέλω πραγματικά να ζω και πώς μπορώ να αρχίσω να κινούμαι προς αυτήν με ρεαλιστικά βήματα;».

Η ζωή που επιθυμείτε σε 6 βήματα

Ακολουθούν έξι πρακτικά βήματα που θα μπορούσατε να δοκιμάσετε, για να «χαρτογραφήσετε» τη ζωή που επιθυμείτε:

Βήμα 1: Πού βρίσκεστε τώρα η ζωή σας;

Πριν αποφασίσετε προς τα πού θέλετε να κινηθείτε, χρειάζεται να δείτε ρεαλιστικά που βρίσκεστε τώρα. Πολλοί τείνουν να παραλείπουν αυτό το στάδιο και περνούν απευθείας στον καθορισμό στόχων, με αποτέλεσμα να αναπαράγουν τα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά.

Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε την περασμένη χρονιά και βασικούς τομείς της ζωής σας, όπως:

Εργασία και καριέρα

Υγεία και ευεξία

Οικονομικά

Σχέσεις και οικογένεια

Προσωπική ανάπτυξη και μάθηση

Ξεκούραση, χαρά και ενδιαφέροντα πέρα από τη δουλειά

Για κάθε κατηγορία, θέστε στον εαυτό σας μερικές απλές αλλά ουσιαστικές ερωτήσεις:

Τι με κάνει υπερήφανη από τη προηγούμενη χρονιά;

Τι με κούρασε ή δεν ταίριαζε με αυτό που θέλω;

Τι θέλω περισσότερο και τι λιγότερο;

Καταγράψτε τις απαντήσεις σας. Μην τις αντιμετωπίσετε ως κριτική, αλλά ως πληροφορία. Πρόκειται για «δεδομένα» που θα σας βοηθήσουν να πάρετε πιο συνειδητές αποφάσεις στη συνέχεια.

Βήμα 2: Αποσαφήνισε τις αξίες σας στη ζωή

Οι αξίες είναι οι αρχές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Όταν η ζωή και η καριέρα σας κινούνται σε αρμονία με αυτές, έχετε περισσότερη ενέργεια και κίνητρο. Όταν υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε όσα κάνετε και σε όσα θεωρείτε σημαντικά, είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν κόπωση, εξάντληση ή δυσαρέσκεια.

Επιλέξτε τρεις έως πέντε αξίες που νιώθετε ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την περίοδο. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

Ανάπτυξη

Οικογένεια

Υγεία

Ασφάλεια

Προσφορά

Δημιουργικότητα

Ελευθερία

Ακεραιότητα

Για καθεμία από αυτές, αναρωτηθείτε:

Σε ποιο βαθμό τιμάται αυτή η αξία στη ζωή και στη δουλειά μου σήμερα, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10;

Πώς θα μπορούσε να εκφραστεί πιο ουσιαστικά μέσα στη χρονιά που έρχεται;

Αυτό το βήμα λειτουργεί σαν «φίλτρο» για τις μελλοντικές σας επιλογές. Όταν γνωρίζετε τι πραγματικά θέλετε να ενισχύσετε, το «ναι» και το «όχι» γίνονται πιο ξεκάθαρα.

Βήμα 3: Προσδιορίστε την «εποχή» σας

Κάθε χρονιά δεν χρειάζεται – και δεν γίνεται – να μοιάζει με την προηγούμενη. Υπάρχουν περίοδοι που είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη, άλλες στη σταθεροποίηση, άλλες στην ανάρρωση ή στη μετάβαση. Τα προβλήματα συνήθως εμφανίζονται όταν απαιτούμε από τον εαυτό μας να βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης, ενώ οι συνθήκες της ζωής μας δείχνουν ότι χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό.

Σκεφτείτε:

Βρίσκομαι σε περίοδο ανάπτυξης, σταθερότητας, μετάβασης ή ανάρρωσης;

Τι συμβαίνει στη δουλειά, στην υγεία, στην οικογένεια ή στα οικονομικά μου που επηρεάζει τη διαθέσιμη ενέργειά μου φέτος;

Με βάση αυτή την πραγματικότητα, τι είναι ρεαλιστικό —και ευεργετικό— να επιδιώξω;

Ο προσδιορισμός της «εποχής» σας δεν σημαίνει ότι χαμηλώνετε τον πήχη. Σημαίνει ότι επιλέγετε στόχους και πλάνα που ταιριάζουν στη ζωή που ζείτε τώρα, όχι σε μια ιδανική εκδοχή της.

Βήμα 4: Δημιουργήστε μια σαφή εικόνα για το νέο έτος

Τώρα που έχετε αναλογιστεί πού βρίσκεστε, έχετε αποσαφηνίσει τις αξίες σας και έχετε προσδιορίσει την «εποχή» σας, μπορείτε πλέον να αρχίσετε να διαμορφώνετε μια καθαρή εικόνα για το πώς θέλετε να εξελιχθεί η χρονιά.

Για να ξεκινήσετε, τοποθετήστε νοητά τον εαυτό σας στην 31η Δεκεμβρίου 2026, οραματιστείτε τον με λεπτομέρεια και αναρωτηθείτε:

Τι θα με έκανε να νιώσω ικανοποίηση για το πώς αξιοποίησα αυτή τη χρονιά;

Τι θα ήθελα να ισχύει στην καριέρα μου μέχρι τότε;

Τι θα ήθελα να είναι αληθινό για την υγεία, τις σχέσεις και την προσωπική μου ζωή;

Μετατρέψτε τις απαντήσεις σας σε σύντομες δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελείς. Αρκεί να είναι ξεκάθαρες ώστε να λειτουργούν σαν πυξίδα για τις αποφάσεις σας.

Βήμα 5: Από όραμα σε πρακτικές προτεραιότητες

Το όραμα έχει αξία μόνο όταν μπορεί να μετατραπεί σε πράξη. Επιλέξτε τρεις έως πέντε βασικές προτεραιότητες για τη χρονιά από εκείνες που στηρίζουν το όραμά σας και ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας. Φροντίστε τουλάχιστον μία να αφορά την καριέρα σας και μία την προσωπική σας ευεξία.

Παραδείγματα προτεραιοτήτων μπορεί να είναι:

Η διερεύνηση ή η προετοιμασία για μια πιθανή αλλαγή καριέρας.

Η καθιέρωση βιώσιμων συνηθειών για ύπνο, άσκηση και διατροφή.

Η προστασία του ελεύθερου χρόνου για οικογένεια, φίλους ή προσωπικά ενδιαφέροντα.

Για κάθε προτεραιότητα, ξεκαθαρίστε:

Γιατί έχει σημασία;

Πώς θα μοιάζει η επιτυχία στο τέλος της χρονιάς;

Ποιες είναι οι πρώτες μία ή δύο ενέργειες που μπορείτε να κάνετε μέσα στον επόμενο μήνα;

Με αυτόν τον τρόπο, οι προτεραιότητές σας παύουν να είναι απλές ιδέες και μετατρέπονται σε συνειδητές αποφάσεις.

Βήμα 6: Διαμορφώστε ένα απλό πλάνο 90 ημερών

Αντί να προσπαθήσετε να οργανώσετε ολόκληρη τη χρονιά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, επικεντρωθείτε στις πρώτες 90 μέρες. Αυτό θα κάνει τον σχεδιασμό σας πιο ρεαλιστικό και θα σας επιτρέψει να προσαρμόζεστε καθώς αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής σας.

Για καθεμία από τις βασικές σας προτεραιότητες, αποφασίστε:

Ποιο είναι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε μέσα στους επόμενους τρεις μήνες;

Ποιες είναι οι πρακτικές ενέργειες που θα σας φέρουν πιο κοντά σε αυτό;

Ποιο χρονοδιάγραμμα ή ρυθμό μπορείτε να υποστηρίξετε με συνέπεια;

Με αυτόν τον τρόπο, το πλάνο θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο όραμά σας και στην καθημερινή δράση, αποτελώντας ένα πλαίσιο που σας κρατά συγκεντρωμένους, χωρίς να σας καταπιέζει.

* Πηγή: Vita