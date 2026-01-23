Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.
Η Betsson παρουσιάζει τη νέα αθλητική εκπομπή Game On, με παρουσιάστρια τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία σε κάθε επεισόδιο γνωρίζει από κοντά ένα διαφορετικό άθλημα μέσα από βιωματική εμπειρία και συζητήσεις με αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου.
Η συζήτηση φωτίζει τις απαιτήσεις του πόλο, την καθημερινότητα μιας αθλήτριας υψηλού επιπέδου, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που το καθιστούν ένα από τα πιο απαιτητικά ομαδικά αθλήματα.
Παράλληλα, η Φελίσια δεν μένει στη θεωρία, καθώς μπαίνει στην πισίνα και δοκιμάζει να παίξει πόλο. Με άμεσο και αυθόρμητο τρόπο, μεταφέρει την εμπειρία της μέσα στο νερό, αναδεικνύοντας τη δυσκολία, την ένταση και τη δυναμική του αθλήματος.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το επεισόδιο, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |
