Θεσσαλονίκη: Αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» έστησαν παγίδα σε 30χρονο και τον ξυλοκόπησαν
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026, 17:32

Θεσσαλονίκη: Αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» έστησαν παγίδα σε 30χρονο και τον ξυλοκόπησαν

Οι αυτόκλητοι τιμωροί δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ ανήλικης στο Instagram.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέο περιστατικό αυτόκλητων τιμωρών σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα προσποιούμενα μία 13χρονη, έκλεισαν ραντεβού μέσω Instagram με έναν 30χρονο.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι για τώρα είμαστε ασφαλείς. Δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ο άλλος. Ούτε του βάλαμε το μαχαίρι στον λαιμό. Το μαχαίρι όποιος το έβγαλε, δεν θα πω ποιος και τι, βγήκε και ο άνθρωπος που τραυματίστηκε, τραυματίστηκε γιατί έπιασε με το χέρι του την λεπίδα. Είχα μία σχέση κάτι χρόνια, η οποία έπεσε θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Και καταλαβαίνετε ότι με το τραύμα το προσωπικό που είχα από την τότε μου σχέση, δεν μπόρεσα να το αφήσω έτσι», λέει στο «Live News» ένας από τους τιμωρούς.

Πώς έδρασαν

Οι αυτόκλητοι τιμωροί δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ ανήλικης στο Instagram. Ένας άντρας ήρθε σε επικοινωνία και κανόνισαν συνάντηση μαζί του. Στο προκαθορισμένο σημείο, ο 30χρονος βρήκε έναν 23χρονο και μία 20χρονη που του επιτέθηκαν.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από τις Αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα δεν φαίνεται να συνδέεται με τα προηγούμενα περιστατικά επιθέσεων.

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Vita.gr
Markets
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

inWellness
inTown
«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό
Ελλάδα 23.01.26

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Συνωστισμός στις εφημερίες 23.01.26

Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Ελλάδα 23.01.26

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά» λέει ο πατέρας της 52χρονης.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης
Ελλάδα 23.01.26

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί για σήμερα ,αλλά τελικά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων υπεράσπισης δεν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη και οι δικαστές έκριναν δεκτό το αίτημα αναβολής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη με γρίπη – Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος
Συναγερμός 23.01.26

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Σύνταξη
Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα
Ρώμη 23.01.26

Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους «να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ»

Σύνταξη
«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό
Ελλάδα 23.01.26

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Σύνταξη
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
Απαράμιλλος τέχνη 23.01.26

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Συνωστισμός στις εφημερίες 23.01.26

Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο
1807 23.01.26

Η βρετανική κορώνα και το ναυτικό επέκτειναν και προστάτευαν το εμπόριο αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα για τους ιστορικούς δεσμούς της μοναρχίας με τη δουλεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιάν Ομπλακ: Από τον Πειραιά στα… 100!
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Γιάν Ομπλακ έκανε πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα έφτασε τα εκατό στο UCL

Γεώργιος Μαζιάς
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Ελλάδα 23.01.26

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά» λέει ο πατέρας της 52χρονης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23.01.26

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
Ταπείνωση & αποξένωση 23.01.26

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

