Βλάχος: «Έχουμε τα δικά μας όπλα κόντρα στην Ουγγαρία» – Γενηδουνιάς: «Δεν φοβόμαστε κανέναν»

Απολύτως έτοιμη είναι η Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών ενόψει του μεγάλου ημιτελικού με την Ουγγαρία, το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00), για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Αυτό τόνισαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος και ο επιθετικός Ντίνος Γενηδουνιάς.

Οι δυο τους εκπροσώπησαν την Εθνική στη συνέντευξη Τύπου της «Belgrade Arena». Από την Ουγγαρία έδωσαν το παρών ο προπονητής της Ζολτ Βάργκα και ο Κρίστιαν Μάχερτζ, από τη Σερβία ο προπονητής της Ούρος Στεβάνοβιτς και ο Νίκολα Γιάκσιτς και από την Ιταλία ο Σάντρο Καμπάνια και ο Μάρκο Ντελ Λούνγκο. Άπαντες μίλησαν με κολακευτικά λόγια για την Εθνική μας ομάδα υπογραμμίζοντας το γεγονός πως είναι η μοναδική αήττητη στη διοργάνωση.

Επίσης, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε από τους διοργανωτές το τρόπαιο, αλλά και τα μετάλλια που θα δοθούν στις τρεις πρώτες ομάδες του τουρνουά.

Από ελληνικής πλευράς τον λόγο πήρε πρώτα ο Θοδωρής Βλάχος: «Έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας. Οι παίκτες μου είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τον καλύτερο εαυτό τους» υποστήριξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. «Ο πρώτος μας στόχος ήταν να φθάσουμε στην τετράδα και τα καταφέραμε. Γνωρίζουμε πως τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι διαφορετικά, αλλά στο μυαλό μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόνο ο ημιτελικός. Θα γίνει ένα σκληρό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για τη νίκη. Έχουμε τα δικά μας όπλα και είμαστε προετοιμασμένοι» τόνισε ο Έλληνας τεχνικός.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» υπογράμμισε από την πλευρά του ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Ντίνος Γενηδουνιάς. «Η Ελλάδα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση, αλλά αυτό που μετράει είναι τι θα γίνει στον ημιτελικό και στη συνέχεια την Κυριακή. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση και πριν από δέκα χρόνια. Είναι άσχημο το συναίσθημα όταν δεν καταφέρνεις να πάρεις μετάλλιο. Καλύτερα να τερματίσεις πέμπτος ή έκτος» είπε με νόημα και πρόσθεσε:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχημένες μας εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και θα το δείξουμε στον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Γνωρίζουμε πως ο αντίπαλός μας έχει μεγάλη παράδοση στο χώρο της υδατοσφαίρισης αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Δεν φοβόμαστε κανέναν».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο, με υπότιτλους (πατήστε YouTube) τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού Θοδωρή Βλάχου:

Δείτε στο παρακάτω βίντεο, με υπότιτλους (πατήστε YouTube), τις δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής μας ομάδας, Ντίνου Γενηδουνιά: