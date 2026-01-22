Καζακστάν: Στη χώρα του Borat δεν αστειεύονται

Στο Καζακστάν, το χιούμορ έχει όρια – και το όριο αυτό ακούει στο όνομα Borat. Τρεις οπαδοί της Κλαμπ Μπριζ το διαπίστωσαν με τον πιο σκληρό τρόπο, όταν καταδικάστηκαν σε σύντομη ποινή φυλάκισης επειδή εμφανίστηκαν μεταμφιεσμένοι ως ο διάσημος, αλλά άκρως αμφιλεγόμενος, κινηματογραφικός χαρακτήρας του Σάσα Μπάρον Κοέν. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια του αγώνα Champions League απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, στο στάδιο Astana Arena.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις Βέλγοι φίλαθλοι βρέθηκαν στις κερκίδες σε κατάσταση μέθης, αφαίρεσαν τα ρούχα τους και παρέμειναν φορώντας μόνο το χαρακτηριστικό πράσινο mankini, φωνάζοντας συνθήματα και προκαλώντας, όπως αναφέρεται, διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Το δικαστήριο της Αστάνα έκανε δεκτές τις σχετικές καταγγελίες και τους καταδίκασε σε πέντε ημέρες διοικητικής κράτησης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοιου είδους «χιουμοριστικές» προκλήσεις.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε γρήγορα, δείχνοντας τους τρεις οπαδούς να φορούν το μαγιό που έγινε παγκοσμίως γνωστό από την ταινία «Borat» του 2006. Μια ταινία που, αν και παρουσιάστηκε ως σάτιρα –κυρίως της αμερικανικής κοινωνίας– απεικόνισε το Καζακστάν ως μια καθυστερημένη και γραφική χώρα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τις αρχές και την κοινή γνώμη της χώρας.

Για το Καζακστάν, ο Borat δεν είναι απλώς ένας κινηματογραφικός χαρακτήρας, αλλά ένα σύμβολο μιας παραμορφωμένης εικόνας που η χώρα προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποτινάξει. Η ταινία είχε αρχικά απαγορευτεί, θεωρήθηκε προσβλητική και χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα πολιτισμικού εξευτελισμού. Μόνο αργότερα, και με αρκετή αμηχανία, αναγνωρίστηκε ότι συνέβαλε –έστω και έμμεσα– στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος για τη χώρα.

Το επεισόδιο στο Astana Arena δείχνει πως, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, το «αστείο» παραμένει ανοιχτή πληγή. Σε ένα κράτος που επιδιώκει να παρουσιάσει ένα σύγχρονο, σοβαρό και δυναμικό πρόσωπο στη διεθνή σκηνή, οι μεταμφιέσεις και οι αναφορές στον Borat δεν αντιμετωπίζονται ως αθώα φάρσα, αλλά ως προσβολή της εθνικής αξιοπρέπειας. Και για τους τρεις Βέλγους φιλάθλους, το μάθημα ήταν ξεκάθαρο: στο Καζακστάν, το ποδόσφαιρο επιτρέπεται, η σάτιρα όμως έχει πολύ συγκεκριμένα όρια.