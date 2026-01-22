Λουτσέσκου: «’Ηταν ένα τέλειο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο»
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου μόνο καλά λόγια είχε να πει για την απόδοση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο και ζήτησε σοβαρότητα ενόψει Λιόν
Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Μπέτις και πλέον την τελευταία αγωνιστική έχει ελπίδες για να βγει μέχρι και στην 8άδα του Europa League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μιλάει μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του ήταν κυρίαρχη στο δεύτερο μέρος, ενώ υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ σεβάστηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε την ομάδα της Ανδαλουσίας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:
«Θα έλεγα ότι στο τέλος του παιχνιδιού ήταν ένα τέλειο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο σεβαστήκαμε περισσότερο από όσο θα έπρεπε τον αντίπαλο και τους δώσαμε την ευκαιρία να ελέγξουν την μπάλα. Δημιουργήσαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά από γρήγορες μεταβάσεις.
Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες έχοντας την μπάλα, κυριαρχήσαμε. Χωρίς να δώσουμε την ευκαιρία στην Μπέτις να δημιουργήσει κάτι.
Κερδίσαμε, συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Ξέρετε τη φιλοσοφία μου. Να προετοιμαστούμε με σοβαρότητα για το επόμενο ματς, θα πάμε εκεί να παίξουμε το παιχνίδι μας και να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε».
