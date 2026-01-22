BHMAGAZINO: O συλλέκτης, η ολόχρυση Αντέλ και η Γροιλανδία

Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ανοίγει έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την εξουσία, την πολυτέλεια και τις μεγάλες αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου.

Στο κεντρικό του θέμα, το περιοδικό ξετυλίγει την καθηλωτική ιστορία του εμβληματικού πίνακα του Γκούσταφ Κλιμτ «Πορτραίτο της Αντέλ Μπλοχ-Μπάουερ», ενός έργου-σύμβολο που ανήκει σήμερα στον κορυφαίο συλλέκτη Ρόναλντ Σ. Λόντερ. Δισεκατομμυριούχος, ισχυρός παράγοντας του παγκόσμιου art world, αλλά και πρόσωπο με καθοριστική πολιτική επιρροή, ο Λόντερ αποκαλύπτεται ως ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί όπου η τέχνη συναντά τη γεωπολιτική, η ιστορία αποκτά νέα βάθη.

Ακόμη, το BHMAGAZINO ρίχνει φως στα αθέατα παρασκήνια του Νταβός, εκεί όπου η «ήσυχη πολυτέλεια» συγκατοικεί με τον κυνισμό της ισχύος, και τίποτα –ή σχεδόν τίποτα– δεν πρέπει να διαρρεύσει προς τα έξω. Ταξιδεύει στα άκρα της τεχνολογικής πολυτέλειας με ένα jet που υπόσχεται τον γύρο του κόσμου χωρίς στάσεις και μας μεταφέρει στην Τυνησία, σε εικόνες μνήμης, αντιθέσεων και καθημερινής ζωής.

Η αισθητική γίνεται στάση ζωής μέσα από τον Νικόλα Βιλιώτη, το Χόλιγουντ συναντά τη Σίλικον Βάλεϊ σε μια νέα μιντιακή μάχη γιγάντων, ενώ η επιστήμη αναζητά απαντήσεις στα αλκαλικά νερά και στο μέλλον των ωκεανών.

Κυκλοφορεί αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 25 Ιανουαρίου