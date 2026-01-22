Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο στην Πηνεία Ηλείας – Δεκάδες ζώα χάθηκαν
«Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα», λέει ο κτηνοτρόφος
Αντιμέτωπος με ολοκληρωτική καταστροφή είναι ένας κτηνοτρόφος στην Πηνεία Ηλείας που μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας είδε στον στάβλο του να καταρρέει από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που χτύπησε την περιοχή ενώ δεκάδες ζώα διασκορπίστηκαν στη γύρω περιοχή.
Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας, μίλησε στην ΕΡΤ για το σοκ που ένιωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα. «Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε εξηγώντας ότι πλέον με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.
«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και που θα τα βρούμε» ανέφερε περιγράφοντας ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο αντίξοες. «Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.
- Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο στην Πηνεία Ηλείας – Δεκάδες ζώα χάθηκαν
- Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
- Ο Γιώργος Λάνθιμος κόντρα στη συμμετοχή των ομάδων του Ισραήλ στην Ευρώπη (vid)
- Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
- Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζό
- Ποια λάδια μπορούμε να προσθέσουμε στο μπολ του σκύλου μας – Πότε είναι ωφέλιμα και πότε όχι
- Ακρίβεια: Το 80% των πολιτών έχει αλλάξει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό
- «Ψήνεται» νέα ταινία με θέμα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις