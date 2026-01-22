Αντιμέτωπος με ολοκληρωτική καταστροφή είναι ένας κτηνοτρόφος στην Πηνεία Ηλείας που μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας είδε στον στάβλο του να καταρρέει από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που χτύπησε την περιοχή ενώ δεκάδες ζώα διασκορπίστηκαν στη γύρω περιοχή.

Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας, μίλησε στην ΕΡΤ για το σοκ που ένιωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα. «Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε εξηγώντας ότι πλέον με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.

«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και που θα τα βρούμε» ανέφερε περιγράφοντας ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο αντίξοες. «Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.