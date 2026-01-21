Τεντόγλου: Το Σάββατο (24/1) στην Παιανία η πρεμιέρα του για το 2026
Ο μεγάλος πρωταθλητής του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου, θα κάνει την πρεμιέρα του για το νέο έτος στην ημερίδα της Παιανίας το προσεχές Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Αλλαγή δεδομένων για την πρεμιέρα του Μίλτου Τεντόγλου μέσα στο 2026. Ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Φεβρουαρίου στην Οστράβα, τελικά θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα κι αυτό λόγω του ότι το κλειστό της Παιανίας είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την πρώτη εγχώρια ημερίδα το προσεχές Σάββατο (24/1).
Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους θα λάβει μέρος στον σαββατιάτικο αγώνα και αναμένεται να είναι ο πρωταγωνιστής της ημερίδας που ανοίγει το χορό των εγχώριων διοργανώσεων τη χειμερινή περίοδο. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη του γεύση από Παιανία, καθώς όταν πρωτοαγωνίστηκε σε κλειστό στίβο, το 2016, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ήταν διαθέσιμη.
«Η καλύτερη προετοιμασία είναι ο αγώνας, οπότε είναι πιο ωφέλιμο να λάβει μέρος σε αυτήν την ημερίδα από τα άλματα στην προπόνηση. Ο Μίλτος θα μπει για να κάνει 3-4 προσπάθειες στον πρώτο σταθμό της προετοιμασίας του και στη σειρά αγώνων που θα λάβει μέρος ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος», δήλωσε ο προπονητής του Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι.
Την ολοκαίνουργια, υψηλής ποιότητας άμμο του σκάμματος των οριζόντων αλμάτων, η οποία τοποθετήθηκε την περασμένη Δευτέρα (19/1) θα δοκιμάσει και το καινούργιο μέλος του γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι, η ταλαντούχα Έβελυν Μητροπούλου, η οποία έκλεισε το 2025, στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία Κ18, με ατομικό ρεκόρ, 6.20.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλειστό της Παιανίας επισκέπτονται, από την πρώτη μέρα που άνοιξε, πολλά μέλη των εθνικών ομάδων και αθλητές και αθλήτριες σωματείων, δίνοντας, έτσι, ζωή σε ένα παροπλισμένο για 15 χρόνια στάδιο.
