Ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ορίζεται ως ακολούθως:
Στις 4/2 το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Η Super League όρισε για την Τετάρτη 4/2 το Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός της 17ης αγωνιστικής.
- Πού θα φτάσει φέτος ο κατώτατος – Ποια επιδόματα επηρεάζονται
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
- Marseaux – Εύη Δρούτσα: Η κόντρα για τη Eurovision καλά κρατεί – Πινγκ πονγκ οι απαντήσεις
Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League ο Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, ένα ματς όμως που αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πειραιωτών, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα «Joker Right». Δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος πριν από ένα ευρωπαϊκό ματς.
Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω αναμέτρηση και αυτή θα είναι η 4η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη.
Η ανακοίνωση της Super League για το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
- Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
- Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
- Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
- Κύπελλο Ελλάδας: Στο Ηράκλειο το Final 8 – Οι ημερομηνίες διεξαγωγής
- Σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Λούκας Ερναντές
- Στις 4/2 το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
- Νοκ-άουτ ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό – Δεν παίζει με την Εφές
- Νοκ-άουτ και με τη Μακάμπι ο Κέντρικ Ναν – Εκτός και ο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις