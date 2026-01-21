Στις 4/2 το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League ο Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, ένα ματς όμως που αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πειραιωτών, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα «Joker Right». Δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος πριν από ένα ευρωπαϊκό ματς.

Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω αναμέτρηση και αυτή θα είναι η 4η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη.

Η ανακοίνωση της Super League για το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός