NBA: Διέλυσαν τους Κλίπερς οι Μπουλς (138-110) – Διπλό στο Ντένβερ οι Λέικερς (107-115)

Μπόλικη δράση στο ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς να συνεχίζουν τη νικηφόρα πορεία τους, επικρατώντας των Ντένβερ Νάγκετς με 115-107. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καλιφορνέζους ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς που έκανε τριπλ-νταμπλ με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 19 πόντους. Από την άλλη, ο Τζαμάλ Μάρεϊ σταμάτησε στους 28 πόντους και τις 11 ασίστ.

Παράλληλα, οι Σικάγο Μπουλς διέλυσαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς στο Ιλινόι με 138-110, βελτιώνοντας κάπως το ρεκόρ τους. Κόμπι Γουάιτ και Μάτας Μπουζέλις με 27 και 21 πόντους αντίστοιχα, οδήγησαν τους «ταύρους», ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 24 και ο Τζον Κόλινς 23 πόντους.

Στο Τέξας, οι Χιούστον Ρόκετς ήταν εκείνοι που πήραν το τοπικό ντέρμπι απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς επικρατώντας με 111-106. Πολύ καλή εμφάνιση με 21 πόντους από τον Ριντ Σέπαρντ για τους γηπεδούχους, με τον Αλπερέν Σενγκούν να έχει 20 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για τα «σπιρούνια», ο Τζούλιαν Σαμπάνι σταμάτησε στους 27 πόντους, ο Ντε’Άαρον Φοξ είχε 14, όσους και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα που κατέβασε και 10 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA:

Σίξερς-Σανς 110-116

Μπουλς-Κλίπερς 138-110

Ρόκετς-Σπερς 111-106

Τζαζ-Τίμπεργουλβς 127-122

Νάγκετς-Λέικερς 107-115

Γουόριορς-Ράπτορς 127-145

Κινγκς-Χιτ 117-130