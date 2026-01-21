NBA: Διέλυσαν τους Κλίπερς οι Μπουλς (138-110) – Διπλό στο Ντένβερ οι Λέικερς (107-115)
Δείτε τα αποτελέσματα από τις σημερινές αναμετρήσεις στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
Μπόλικη δράση στο ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς να συνεχίζουν τη νικηφόρα πορεία τους, επικρατώντας των Ντένβερ Νάγκετς με 115-107. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καλιφορνέζους ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς που έκανε τριπλ-νταμπλ με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 19 πόντους. Από την άλλη, ο Τζαμάλ Μάρεϊ σταμάτησε στους 28 πόντους και τις 11 ασίστ.
Παράλληλα, οι Σικάγο Μπουλς διέλυσαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς στο Ιλινόι με 138-110, βελτιώνοντας κάπως το ρεκόρ τους. Κόμπι Γουάιτ και Μάτας Μπουζέλις με 27 και 21 πόντους αντίστοιχα, οδήγησαν τους «ταύρους», ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 24 και ο Τζον Κόλινς 23 πόντους.
Στο Τέξας, οι Χιούστον Ρόκετς ήταν εκείνοι που πήραν το τοπικό ντέρμπι απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς επικρατώντας με 111-106. Πολύ καλή εμφάνιση με 21 πόντους από τον Ριντ Σέπαρντ για τους γηπεδούχους, με τον Αλπερέν Σενγκούν να έχει 20 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για τα «σπιρούνια», ο Τζούλιαν Σαμπάνι σταμάτησε στους 27 πόντους, ο Ντε’Άαρον Φοξ είχε 14, όσους και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα που κατέβασε και 10 ριμπάουντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA:
Σίξερς-Σανς 110-116
Μπουλς-Κλίπερς 138-110
Ρόκετς-Σπερς 111-106
Τζαζ-Τίμπεργουλβς 127-122
Νάγκετς-Λέικερς 107-115
Γουόριορς-Ράπτορς 127-145
Κινγκς-Χιτ 117-130
