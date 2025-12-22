ΝΒΑ και FIBA ανακοίνωσαν συνεργασία: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν κι επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους, τοποθετώντας το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε μία νέα εποχή.
Είναι επίσημο! Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν ότι από τον προσεχή Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση ενός νέου επαγγελματικού, πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η από κοινού ανακοίνωση του NBA και της FIBA διευκρινίζει ότι το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με το καλεντάρι των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση για το NBA και τη FIBA
«Το νέο πρωτάθλημα θα προσφέρει σε κάθε ομάδα σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα που συνδέεται με τη FIBA στην Ευρώπη μια ετήσια, αξιοκρατική πορεία πρόκρισης.
MIES/ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Ελβετία/ΗΠΑ) – Η Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ (NBA) και η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τον Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση ενός νέου επαγγελματικού, πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, εμπλέκοντας υποψήφιες ομάδες και ομάδες ιδιοκτησίας στη διαδικασία ένταξης στο πρωτάθλημα.
Εκτός από τις μόνιμες θέσεις, το νέο πρωτάθλημα θα προσφέρει σε κάθε ομάδα σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα που συνδέεται με τη FIBA στην Ευρώπη μια πορεία βασισμένη στην αξία για να προκριθεί σε ετήσια βάση είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με το πρόγραμμα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.
Στο πλαίσιο του νέου πρωταθλήματος, το NBA και η FIBA θα σχεδιάζουν επίσης να αφιερώσουν οικονομική υποστήριξη και πόρους στη συνεχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος μπάσκετ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των ομάδων και των υφιστάμενων προγραμμάτων του NBA και της FIBA για την ανάπτυξη επίδοξων παικτών, προπονητών και διαιτητών σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού.
«Η περαιτέρω προώθηση αυτού του κοινού έργου NBA-FIBA είναι σπουδαία νέα για την ευρωπαϊκή κοινότητα μπάσκετ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. «Η μορφή του πρωταθλήματος σέβεται τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προσφέροντας σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο στην ήπειρο μια δίκαιη πορεία προς την κορυφή. Το έργο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των συλλόγων, των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας ένα αλυσιδωτό αποτέλεσμα που θα ωφελήσει σημαντικά τους οπαδούς του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη».
«Οι συνομιλίες μας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη ενίσχυσαν την πεποίθησή μας ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία γύρω από τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος στην ήπειρο», δήλωσε ο Επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συνεργασία με υποψήφιους συλλόγους και ομάδες ιδιοκτησίας που μοιράζονται το όραμά μας για τις δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη».
Το NBA και η FIBA θα παρέχουν πρόσθετες ενημερώσεις τους επόμενους μήνες.»
