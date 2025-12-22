ΝΒΑ και FIBA ανακοίνωσαν συνεργασία: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»

Είναι επίσημο! Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν ότι από τον προσεχή Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση ενός νέου επαγγελματικού, πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η από κοινού ανακοίνωση του NBA και της FIBA διευκρινίζει ότι το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με το καλεντάρι των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για το NBA και τη FIBA

«Το νέο πρωτάθλημα θα προσφέρει σε κάθε ομάδα σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα που συνδέεται με τη FIBA ​​στην Ευρώπη μια ετήσια, αξιοκρατική πορεία πρόκρισης.

MIES/ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Ελβετία/ΗΠΑ) – Η Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ (NBA) και η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τον Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση ενός νέου επαγγελματικού, πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, εμπλέκοντας υποψήφιες ομάδες και ομάδες ιδιοκτησίας στη διαδικασία ένταξης στο πρωτάθλημα.

Εκτός από τις μόνιμες θέσεις, το νέο πρωτάθλημα θα προσφέρει σε κάθε ομάδα σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα που συνδέεται με τη FIBA ​​στην Ευρώπη μια πορεία βασισμένη στην αξία για να προκριθεί σε ετήσια βάση είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA ​​είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με το πρόγραμμα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.