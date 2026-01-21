Ελλάδα – Τουρκία διαπιστώνουν πρόοδο στη Θετική Ατζέντα και αναζητούν τις συμφωνίες ενόψει ΑΣΣ
Χάρης Θεοχάρης και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι συζήτησαν και για το ενδεχόμενο προσθήκης νέων θεμάτων στην Θετική Ατζέντα.
Με το τραπέζι της «Θετικής Ατζεντας» και τη συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη με τον τούρκο ομόλογο του, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι συνεχίστηκαν την Τετάρτη οι συναντήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ενόψει και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο, εάν δεν υπάρξει νέα αναβολή, στην Άγκυρα.
Θεοχάρης και Μποζάι καλωσόρισαν την πρόοδο στο Κοινό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, ενώ την ίδια στιγμή εξέτασαν ενδεχόμενες συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπογραφούν στο σχεδιαζόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.
Η κοινή δήλωση για τη Θετική Ατζέντα
Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν σχετικά με τις συνομιλίες για την Θετική Ατζέντα:
«Οι Υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, κ. Θεοχάρης Θεοχάρης και Πρέσβης Mehmet Kemal Bozay, αντίστοιχα, συναντήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2026 στην Αθήνα για τον ένατο γύρο συζητήσεων σχετικά με το Κοινό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.
Οι Υφυπουργοί καλωσόρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης της Θετικής Ατζέντας, το οποίο περιλαμβάνει έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, των τελωνείων, του τουρισμού, των μεταφορών, της καινοτομίας, της επιστήμης και τεχνολογίας, της γεωργίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, καθώς και της επιχειρηματικής συνεργασίας. Σημειώθηκε ότι, πέραν των θεμάτων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία, έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος και σε αρκετά άλλα θέματα της ατζέντας.
Οι συναντήσεις στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης καθορίζουν επίσης το πλαίσιο για την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνιών, οι οποίες ενδέχεται να υπογραφούν κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ).
Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε αυτήν τη δυναμική και συνεχιζόμενη διαδικασία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εμβαθύνουν τους υφιστάμενους τομείς συνεργασίας και να εξετάσουν τη δυνατότητα προσθήκης νέων θεμάτων στην ατζέντα, στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας».
