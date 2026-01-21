Η πρώτη backstage φωτογραφία από τα γυρίσματα της νέας σειράς «Κάμπινγκ»
Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου «συναντιούνται» στα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, με τον τίτλο Κάμπινγκ.
Η πρώτη backstage φωτογραφία των πρωταγωνιστών της σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ», είναι γεγονός.
Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου «συναντιούνται» στα γυρίσματα της νέας παραγωγής του MEGA που υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές χιούμορ, τρυφερότητα και γερές δόσεις μαύρης κωμωδίας.
Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για την έναρξη των γυρισμάτων, εξασφαλίσαμε για εσάς την πρώτη εικόνα των δύο πρωταγωνιστών κατά τη διάρκεια του γυρίσματος.
Στη νέα κωμική σειρά του MEGA, ένας λογιστής (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) πακετάρει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά και μετακομίζει με τα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, ελπίζει να βρει την ηρεμία και να κρυφτεί από το παρελθόν του. Όμως, το εν λόγω κάμπινγκ δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής· είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που λειτουργεί υπό το άγρυπνο βλέμμα του «Καμπινγκράτορα» Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου).
Το «Κάμπινγκ» ξεκινά σύντομα το ταξίδι του στη μικρή οθόνη του MEGA, υποσχόμενο στιγμές που θα ανατρέψουν όσα ξέραμε για την καθημερινότητα.
Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου
Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη
Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος
Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας
Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης
Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα
Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMA VISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
