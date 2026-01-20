LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
- «Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
- Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου ο Μακρόν στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
- Νέα κλιμάκωση στη Συρία - Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι
- «Εκρηκτική» η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη – Το εντυπωσιακό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού (vid+pics)
- Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
- LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι
- LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
- LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ
- LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό
- LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις