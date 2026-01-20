Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο νεαροί λόγω της έντονης χιονόπτωσης
Οι νεαροί, κινούμενοι με το αυτοκίνητό τους, αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν φτάσουν στο καταφύγιο της Δίρφυς λόγω της ποσότητας του χιονιού
Δύο νεαροί εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας σε δασικό δρόμο που οδηγεί προς το καταφύγιο της Δίρφυς, στην Εύβοια, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή.
Σύμφωνα με το evima, οι νεαροί, κινούμενοι με το αυτοκίνητό τους, αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν φτάσουν στο καταφύγιο, καθώς η ποσότητα του χιονιού καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της πορείας τους.
Σήμερα τα ξημερώματα επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας, ενημερώνοντας για τον εγκλωβισμό τους και ζητώντας βοήθεια.
Άμεσα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και εθελοντών, οι οποίοι επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο, προκειμένου να προσεγγίσουν το όχημα. Οι δύο νεαροί λόγω του τσουχτερού κρύου βρίσκονται στο καταφύγιο.
- Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο νεαροί λόγω της έντονης χιονόπτωσης
- «Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
- Greece Holds Firm as a Top Mediterranean Travel Choice
- Διπλασιάστηκαν οι αρκούδες στην Ελλάδα μέσα σε έξι χρόνια – Τι δείχνει έρευνα του Αρκτούρου
- Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
- Άφαντη για 12η ημέρα η Λόρα – Η απάντηση της οικογένειας για τα όσα ακούγονται περί βίας
- Πέσιτς: «Αυτό που κάνει η Euroleague είναι καταστροφικό»
- Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις