Made in France στη Ligue 1: Η Μπρεστ έγραψε ιστορία με γαλλική ενδεκάδα, αλλά πλήρωσε ακριβά το ρίσκο
Σπάνιο ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο μετά από δέκα χρόνια, συμβολισμός χωρίς αποτέλεσμα απέναντι στη Λιόν
Μπορεί να μην συνοδεύτηκε από βαθμούς ή αγωνιστική δικαίωση, όμως η εικόνα έμεινε. Στον αγώνα απέναντι στη Λιόν, η Μπρεστ παρέταξε ενδεκάδα αποτελούμενη αποκλειστικά από Γάλλους ποδοσφαιριστές, κάτι που είχε να συμβεί στη Ligue 1 εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ένα γεγονός σπάνιο, σχεδόν αντισυμβατικό για ένα πρωτάθλημα που εδώ και χρόνια αποτελεί βιτρίνα πολυεθνικών ρόστερ και παγκοσμιοποιημένου ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της Opta, για να βρει κανείς προηγούμενο πρέπει να γυρίσει πίσω στο 2012. Τότε ήταν η Καέν, υπό τις οδηγίες του Φρανκ Ντιμά, που είχε παρατάξει «γαλλική» ενδεκάδα – ειρωνικά, και πάλι απέναντι στη Μπρεστ. Από τότε, καμία ομάδα δεν είχε επαναλάβει αυτό το μοτίβο στο κορυφαίο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Μέχρι σήμερα.
Η επιλογή της Μπρεστ μπορεί να διαβαστεί ως συμβολική κίνηση, ίσως και ως έμμεσο σχόλιο πάνω στην ταυτότητα, την ανάπτυξη εγχώριων παικτών και τη φιλοσοφία ενός συλλόγου που παραδοσιακά στηρίζεται λιγότερο στα μεγάλα ονόματα και περισσότερο στη συνοχή. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο σπάνια συγχωρεί τον ρομαντισμό όταν αυτός δεν συνοδεύεται από ισορροπία και αποτελεσματικότητα.
Το παιχνίδι στράβωσε νωρίς. Η αποβολή του Ρομέν Ντελ Καστίγιο μόλις στο 19ο λεπτό άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες, αφήνοντας τη Μπρεστ με δέκα παίκτες και περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης. Πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, η Λιόν είχε ήδη χτίσει προβάδισμα 2-0, μετατρέποντας τον αγώνα σε διαδικαστικό.
Η ειρωνεία της βραδιάς ήταν προφανής: απέναντι στην «καθαρά» γαλλική ενδεκάδα της Μπρεστ, η Λιόν παρέταξε αρχικό σχήμα αποτελούμενο αποκλειστικά από ξένους ποδοσφαιριστές. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο φιλοσοφίες που συναντήθηκαν στο ίδιο γήπεδο, με το αποτέλεσμα να δικαιώνει τον πιο κυνικό και αποτελεσματικό.
Η ήττα δεν ακυρώνει τη σημασία της στιγμής, αλλά τη βάζει στη σωστή της διάσταση. Το «Made in France» της Μπρεστ δεν ήταν δήλωση υπεροχής, αλλά υπενθύμιση του πόσο σπάνιο έχει γίνει πλέον το εθνικό στοιχείο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο κορυφής. Σε μια Ligue 1 που εξάγει ταλέντα και εισάγει έτοιμους παίκτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, η βραδιά αυτή έμοιαζε με φωτογραφία από άλλο χρόνο.
Ίσως να μη φέρει μιμητές, ίσως να μείνει απλώς ως στατιστική υποσημείωση. Όμως για τη Μπρεστ, και για όσους παρακολουθούν το ποδόσφαιρο όχι μόνο ως αποτέλεσμα αλλά και ως αφήγηση, ήταν μια μικρή ιστορική παρένθεση – με χαρακτήρα, ρίσκο και αναπόφευκτο τίμημα.
