«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός θέλει να βρει χρόνο συμμετοχής ώστε να βρει τη φόρμα του και να κληθεί από την Εθνική Βραζιλίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.
Η «lequipe.fr» σε αποκλειστικό της δημοσίευμα όπως υποστηρίζει, Ο 19χρονος διεθνής Βραζιλιάνος Έρντρικ που δυσκολεύεται να βρει χρόνο συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, πρόκειται να παραχωρηθεί δανεικός στη Λιόν τον προσεχή Ιανουάριο.
Η γαλλική ομάδα και η «βασίλισσα» κατέληξαν σε συμφωνία τη Δευτέρα για εξάμηνο δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, ωστόσο. Ο προπονητής του Πάουλο Φονσέκα προορίζει τον νεαρό Βραζιλιάνο για βασικό στην επιθετική γραμμή της ομάδας του.
Ο 19χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής Βραζιλιάνος (14 συμμετοχές, 3 γκολ) είχε ήδη συμφωνήσει με τη διοίκηση της Λιόν εδώ και περίπου σχεδόν δύο μήνες, όπως αποκάλυψε στις αρχές Νοεμβρίου η L’Équipe. Ωστόσο οι Μαδριλένοι επέτρεψαν οι επίσημες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να ξεκινήσουν μόλις στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.
Τελικά η οριστική συμφωνία επήλθε τη Δευτέρα (22/12), με μια συνολική συμφωνία που θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο ευρώ, με τον γαλλικό σύλλογο να καλύπτει τον μισθό του παίκτη για τους επόμενους έξι μήνες.
Ο Έντρικ που θα φοράει τον αριθμό 9, ελπίζει να «αναθερμάνει» την καριέρα του στη Ligue 1, προκειμένου να κληθεί στην Εθνική Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Το ρεπορτάζ των Γάλλων καταλήγει λέγοντας πως ο παίκτης αναμένεται βρίσκεται στη Λυών για την έναρξη της προετοιμασίας τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, αλλά η μεταγραφή του δεν θα είναι επίσημη μέχρι να ανοίξει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος την 1η Ιανουαρίου.
INFO L'ÉQUIPE. Endrick, l'international brésilien de 19 ans, en mal de temps de jeu au Real Madrid, va rejoindre l'équipe de Paulo Fonseca. L'OL et le Real sont tombés d'accord pour un prêt de six mois sans option d'achat.
➡️ https://t.co/tKvowEfIkS pic.twitter.com/oziXza99EG
— L'Équipe (@lequipe) December 22, 2025
