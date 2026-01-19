Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών.

Το φέρετρο με τη σορό της αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, βρίσκεται από τις 8 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου θα παραμείνει έως τις 10.30 και την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος.

Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η ταφή στο κτήμα Τατοΐου – σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, όπως ήταν η επιθυμία της.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, σε κλίμα συγκίνησης, η ισπανική βασιλική οικογένεια βρέθηκε στη Μαδρίτη για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου, ενώ παρόντες ήταν ο Φελίπε ΣΤ΄, η Λετίθια, καθώς και η πριγκίπισσα Λεονόρ με την Ινφάντα Σοφία.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, μαζί με τα παιδιά τους, η Αλεξία Ντε Γκρες καθώς και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο.

Ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, απουσίαζε μετά από τις συμβουλές των γιατρών του.

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1944. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια μετακόμισε στην Ινδία με τη μητέρα της.

Μετά το θάνατο της μητέρας της το 1981, ζούσε στην Ισπανία σε ένα διαμέρισμα στο Παλάτι Zarzuela στη Μαδρίτη, την κατοικία της αδελφής της και του κουνιάδου της, της Βασίλισσας Σοφίας και του Βασιλιά Χουάν Κάρλος.

Για κάποια χρόνια, διέμενε παράλληλα και στην Ελλάδα, ωστόσο το 2018, απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ισπανία.

H πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε μαθήτρια της πιανίστριας Gina Bachauer και, για ένα διάστημα, ήταν και η ίδια επαγγελματίας πιανίστρια. Από το 1986 έως το 2023, διετέλεσε πρόεδρος της οργάνωσης World in Harmony (Mundo en Armonía).