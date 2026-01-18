Στρατιωτικές δαπάνες: η νέα πραγματικότητα της ΕΕ

Οι πολιτικοί που οραματίστηκαν την Ευρώπη της ειρήνης, μια ήπειρο της προόδου και της ευημερίας για τους κατοίκους της, μάλλον δύσκολα θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι στο μέλλον οι στρατιωτικές δαπάνες της ΕΕ να ξεπερνούσαν τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής!

Όλοι σημειώνουν την δραματική αλλαγή που έφερε στην ευρωπαϊκη ήπειρο, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συνεπαγόμενες ανάγκες εξοπλισμών που αυτή προκάλεσε για τις χώρες της Ένωσης. Αλλά δεν ήταν μόνον αυτό.

Η ισχυρή πίεση του Αμερικανού προέδρου για μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαίων συμμάχων στις ανάγκες του ΝΑΤΟ, επηρέασε σχεδόν άμεσα τις κυβερνήσεις αρκετών ευρωπαϊκών κρατών. Και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο που πλέον έξι ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Λιθουανία. Λετονία, Εσθονία, Νορβηγία και Δανία) δαπανούν περισσότερο από το 3,22% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (η κάθε μια) όσο δηλαδή είναι και το ποσοστό (3,22%) που ξοδεύουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στρατιωτικές δαπάνες στην ΕΕ και την υπόλοιπη Ευρώπη

Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχει πλέον αμυντικούς προϋπολογισμούς που υπερβαίνουν τον στόχο του 2% του ΑΕΠ του ΝΑΤΟ, με μόνο τη Γερμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να βρίσκονται στο 2%. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν περίπου το 3,22% του ΑΕΠ το 2025, ενώ έξι ευρωπαϊκές χώρες ισοφάρισαν ή ξεπέρασαν αυτό το ποσοστό, με την Πολωνία να βρίσκεται στην κορυφή με 4,5%.

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες για το 2025 έφτασαν τα 381 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 62,8% από το 2020, ενώ οι επενδύσεις στην άμυνα αυξήθηκαν κατά 150% την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η … πειθώ των ΗΠΑ

Η «κινητοποίηση» τεράστιων πόρων δεν θα ήταν δυνατή αν δεν υπήρχε η τεράστια πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ …

Οι χώρες του ΝΑΤΟ , δεσμεύτηκαν στα τέλη Ιουνίου σχεδόν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση ως το 2035, αυξάνοντας στο 3,5% το ποσοστό του ΑΕΠ τους που θα διατίθεται σε αυστηρά στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονταν στον στόχο του 2% ως τώρα.

Ωστόσο, η δημοσιονομική προσπάθεια δεν θα σταματήσει εκεί: συμφώνησαν επίσης να αφιερώνουν 1,5% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες σχετιζόμενες με την ασφάλεια, για παράδειγμα σε συγκεκριμένες υποδομές (δρόμοι, γέφυρες κ.λπ.).

Με τον τρόπο αυτό συνολικά, οι δεσμεύσεις αυτές θα αποτελούν το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθεμιάς από τις 32 χώρες μέλη της Βορειοτλαντικής Συμμαχίας, με άλλα λόγια εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το 2025, το NATO αναμένει στρατιωτικές δαπάνες υψηλότερες από 1,5 τρισ. δολάρια (1,29 τρισ. ευρώ).

Πηγή: ot.gr