Στρατιωτικές δαπάνες: η νέα πραγματικότητα της ΕΕ
Έξι χώρες στην EE δαπανούν περισσότερα από το 3,22% του ΑΕΠ που ξοδεύουν οι …ΗΠΑ, με την Ευρώπη να ξοδεύει περισσότερα σε εξοπλισμούς από την Κοινή Αγροτική Πολιτική
- Μέχρι πότε μπορείτε να νομιμοποιήσετε ένα αυθαίρετο - Τι πρέπει να κάνετε
- Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
- Η Σίλικον Βάλλεϋ πίσω από τα επεκτατικά σχέδια του Τραμπ στη Γροιλανδία;
- Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή διεξάγουν εκστρατεία κατά των συμμοριών και καταστρέφουν κρησφύγετα
Οι πολιτικοί που οραματίστηκαν την Ευρώπη της ειρήνης, μια ήπειρο της προόδου και της ευημερίας για τους κατοίκους της, μάλλον δύσκολα θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι στο μέλλον οι στρατιωτικές δαπάνες της ΕΕ να ξεπερνούσαν τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής!
Όλοι σημειώνουν την δραματική αλλαγή που έφερε στην ευρωπαϊκη ήπειρο, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συνεπαγόμενες ανάγκες εξοπλισμών που αυτή προκάλεσε για τις χώρες της Ένωσης. Αλλά δεν ήταν μόνον αυτό.
Η ισχυρή πίεση του Αμερικανού προέδρου για μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαίων συμμάχων στις ανάγκες του ΝΑΤΟ, επηρέασε σχεδόν άμεσα τις κυβερνήσεις αρκετών ευρωπαϊκών κρατών. Και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο που πλέον έξι ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Λιθουανία. Λετονία, Εσθονία, Νορβηγία και Δανία) δαπανούν περισσότερο από το 3,22% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (η κάθε μια) όσο δηλαδή είναι και το ποσοστό (3,22%) που ξοδεύουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Στρατιωτικές δαπάνες στην ΕΕ και την υπόλοιπη Ευρώπη
Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχει πλέον αμυντικούς προϋπολογισμούς που υπερβαίνουν τον στόχο του 2% του ΑΕΠ του ΝΑΤΟ, με μόνο τη Γερμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να βρίσκονται στο 2%. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν περίπου το 3,22% του ΑΕΠ το 2025, ενώ έξι ευρωπαϊκές χώρες ισοφάρισαν ή ξεπέρασαν αυτό το ποσοστό, με την Πολωνία να βρίσκεται στην κορυφή με 4,5%.
Οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες για το 2025 έφτασαν τα 381 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 62,8% από το 2020, ενώ οι επενδύσεις στην άμυνα αυξήθηκαν κατά 150% την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η … πειθώ των ΗΠΑ
Η «κινητοποίηση» τεράστιων πόρων δεν θα ήταν δυνατή αν δεν υπήρχε η τεράστια πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ …
Οι χώρες του ΝΑΤΟ , δεσμεύτηκαν στα τέλη Ιουνίου σχεδόν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση ως το 2035, αυξάνοντας στο 3,5% το ποσοστό του ΑΕΠ τους που θα διατίθεται σε αυστηρά στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονταν στον στόχο του 2% ως τώρα.
Ωστόσο, η δημοσιονομική προσπάθεια δεν θα σταματήσει εκεί: συμφώνησαν επίσης να αφιερώνουν 1,5% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες σχετιζόμενες με την ασφάλεια, για παράδειγμα σε συγκεκριμένες υποδομές (δρόμοι, γέφυρες κ.λπ.).
Με τον τρόπο αυτό συνολικά, οι δεσμεύσεις αυτές θα αποτελούν το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθεμιάς από τις 32 χώρες μέλη της Βορειοτλαντικής Συμμαχίας, με άλλα λόγια εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το 2025, το NATO αναμένει στρατιωτικές δαπάνες υψηλότερες από 1,5 τρισ. δολάρια (1,29 τρισ. ευρώ).
Πηγή: ot.gr
- Τρέξιμο τον χειμώνα; Δέκα tips για αρχάριους
- Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
- Ντένβερ Νάγκετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121-115: Τρομερός Μάρεϊ «καθάρισε» με 42 πόντους (vid)
- Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
- Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
- Σχέση: Πέντε «μυστικά» που δείχνουν ότι ταιριάζετε
- Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
- Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις