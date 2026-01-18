newspaper
Η Richemont «λάμπει» ξανά με εκτόξευση των πωλήσεων από Cartier και Van Cleef
Διεθνής Οικονομία 18 Ιανουαρίου 2026 | 05:30

Η Richemont «λάμπει» ξανά με εκτόξευση των πωλήσεων από Cartier και Van Cleef

Η ισχυρή ζήτηση για κοσμήματα πολυτελείας και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στην Κίνα οδηγούν τον όμιλο Richemont σε νέο διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Σε μια περίοδο που ο κλάδος της πολυτέλειας αναζητά επειγόντως ενδείξεις σταθεροποίησης, η Richemont επιλέγει να μιλήσει με αριθμούς. Και αυτοί οι αριθμοί έχουν τη λάμψη του χρυσού και των πολύτιμων λίθων. Ο ελβετικός όμιλος πολυτελείας, ιδιοκτήτης ιστορικών ονομάτων όπως Cartier και Van Cleef & Arpels, εμφανίζει επιδόσεις που στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας στις αγορές και επαναφέρουν τη συζήτηση για ανάκαμψη της πολυτέλειας μέσα στο 2026.

Διψήφια άνοδος για την Richemont σε ένα δύσκολο περιβάλλον

Στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού του έτους, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, η Richemont κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 11% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 6,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επίδοση που ξεχωρίζει σε έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμάστηκε από επιβράδυνση της κινεζικής ζήτησης, υψηλές ανατιμήσεις και κόπωση των καταναλωτών μετά την εκρηκτική μεταπανδημική περίοδο.

Τα κοσμήματα οδηγούν την κούρσα

Η «ατμομηχανή» της ανάπτυξης δεν ήταν άλλη από την υψηλή κοσμηματοποιία, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times. Οι πωλήσεις στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 14%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και αγγίζοντας τα 4,78 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κυρίως από τις εορταστικές αγορές στο τέλος του έτους. Τα κοσμήματα επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τον ρόλο τους ως το πιο ανθεκτικό κομμάτι της πολυτέλειας, χάρη στη διαχρονική αξία και την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με τους καταναλωτές.

Κίνα: τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης

Ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές έχει η εικόνα από τη μεγαλύτερη Ασία. Οι πωλήσεις στην περιοχή (εκτός Ιαπωνίας) αυξήθηκαν οργανικά κατά 6%, με την Κίνα, το Μακάο και το Χονγκ Κονγκ να καταγράφουν ήπια άνοδο 2%. Μετά από δύο χρόνια έντονης πτώσης και ιστορικά χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η αγορά πλησιάζει σε σημείο καμπής.

Θετικές εκπλήξεις και στις υπόλοιπες αγορές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μέση Ανατολή, η Αφρική αλλά και η Ιαπωνία εμφάνισαν επίσης διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, αποδεικνύοντας ότι η γεωγραφική διασπορά του ομίλου λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στις περιφερειακές διακυμάνσεις.

Ρολόγια και μόδα: μεικτή εικόνα

Στον τομέα της ωρολογοποιίας, η Richemont κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 7%, μια θετική εξέλιξη για έναν κλάδο που στο παρελθόν υστερούσε.

Αντίθετα, οι δραστηριότητες μόδας και αξεσουάρ –με brands όπως είναι οι Chloé και Alaïa– κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δείχνοντας ότι η ανάκαμψη δεν είναι ακόμη ομοιόμορφη.

Προκλήσεις πίσω από τα ενθαρρυντικά νούμερα

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η Richemont δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την άνοδο των τιμών του χρυσού, τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και την πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Η ελεύθερη ταμειακή ροή μειώθηκε στα 1,1 δισ. ευρώ, από 1,8 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ η μετοχή υποχώρησε κατά 1,9%, αποτιμώντας τον όμιλο περίπου στα 92,4 δισ. ελβετικά φράγκα.

Μια πρόγευση για την περίοδο αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της Richemont λειτουργούν ως προάγγελος για την περίοδο ανακοινώσεων στον κλάδο της πολυτέλειας, με επόμενους «σταθμούς» τους κολοσσούς LVMH, Hermès και Kering.

Σε έναν κόσμο γεωπολιτικών εντάσεων και εύθραυστης καταναλωτικής ψυχολογίας, η λάμψη των κοσμημάτων ίσως αποδειχθεί το ισχυρότερο αντίδοτο στην αβεβαιότητα.

Πηγή: ot.gr

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
Μαύρα χρόνια 17.01.26

Σφοδρή επίθεση Μερτς στις ΗΠΑ και στους εργαζόμενους της Γερμανίας

Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπολύει ο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας τη χειραφέτηση της Γερμανίας, και αναδεικνύοντας «την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας», των γερμανών εργαζόμενων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Όσα είπαν Θοδωρής Βλάχος και Αριστείδης Χαλυβόπουλος μετά την εύκολη νίκη της Εθνικής πόλο των Ανδρών επί της Τουρκίας, στο ξεκίνημα του Β' γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδδίου.

Σύνταξη
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

