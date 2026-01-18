Η Richemont «λάμπει» ξανά με εκτόξευση των πωλήσεων από Cartier και Van Cleef

Σε μια περίοδο που ο κλάδος της πολυτέλειας αναζητά επειγόντως ενδείξεις σταθεροποίησης, η Richemont επιλέγει να μιλήσει με αριθμούς. Και αυτοί οι αριθμοί έχουν τη λάμψη του χρυσού και των πολύτιμων λίθων. Ο ελβετικός όμιλος πολυτελείας, ιδιοκτήτης ιστορικών ονομάτων όπως Cartier και Van Cleef & Arpels, εμφανίζει επιδόσεις που στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας στις αγορές και επαναφέρουν τη συζήτηση για ανάκαμψη της πολυτέλειας μέσα στο 2026.

Διψήφια άνοδος για την Richemont σε ένα δύσκολο περιβάλλον

Στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού του έτους, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, η Richemont κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 11% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 6,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επίδοση που ξεχωρίζει σε έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμάστηκε από επιβράδυνση της κινεζικής ζήτησης, υψηλές ανατιμήσεις και κόπωση των καταναλωτών μετά την εκρηκτική μεταπανδημική περίοδο.

Τα κοσμήματα οδηγούν την κούρσα

Η «ατμομηχανή» της ανάπτυξης δεν ήταν άλλη από την υψηλή κοσμηματοποιία, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times. Οι πωλήσεις στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 14%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και αγγίζοντας τα 4,78 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κυρίως από τις εορταστικές αγορές στο τέλος του έτους. Τα κοσμήματα επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τον ρόλο τους ως το πιο ανθεκτικό κομμάτι της πολυτέλειας, χάρη στη διαχρονική αξία και την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με τους καταναλωτές.

Κίνα: τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης

Ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές έχει η εικόνα από τη μεγαλύτερη Ασία. Οι πωλήσεις στην περιοχή (εκτός Ιαπωνίας) αυξήθηκαν οργανικά κατά 6%, με την Κίνα, το Μακάο και το Χονγκ Κονγκ να καταγράφουν ήπια άνοδο 2%. Μετά από δύο χρόνια έντονης πτώσης και ιστορικά χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η αγορά πλησιάζει σε σημείο καμπής.

Θετικές εκπλήξεις και στις υπόλοιπες αγορές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μέση Ανατολή, η Αφρική αλλά και η Ιαπωνία εμφάνισαν επίσης διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, αποδεικνύοντας ότι η γεωγραφική διασπορά του ομίλου λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στις περιφερειακές διακυμάνσεις.

Ρολόγια και μόδα: μεικτή εικόνα

Στον τομέα της ωρολογοποιίας, η Richemont κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 7%, μια θετική εξέλιξη για έναν κλάδο που στο παρελθόν υστερούσε.

Αντίθετα, οι δραστηριότητες μόδας και αξεσουάρ –με brands όπως είναι οι Chloé και Alaïa– κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δείχνοντας ότι η ανάκαμψη δεν είναι ακόμη ομοιόμορφη.

Προκλήσεις πίσω από τα ενθαρρυντικά νούμερα

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η Richemont δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την άνοδο των τιμών του χρυσού, τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και την πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Η ελεύθερη ταμειακή ροή μειώθηκε στα 1,1 δισ. ευρώ, από 1,8 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ η μετοχή υποχώρησε κατά 1,9%, αποτιμώντας τον όμιλο περίπου στα 92,4 δισ. ελβετικά φράγκα.

Μια πρόγευση για την περίοδο αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της Richemont λειτουργούν ως προάγγελος για την περίοδο ανακοινώσεων στον κλάδο της πολυτέλειας, με επόμενους «σταθμούς» τους κολοσσούς LVMH, Hermès και Kering.

Σε έναν κόσμο γεωπολιτικών εντάσεων και εύθραυστης καταναλωτικής ψυχολογίας, η λάμψη των κοσμημάτων ίσως αποδειχθεί το ισχυρότερο αντίδοτο στην αβεβαιότητα.

