Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στη Λάρνακα – Άφαντοι οι δράστες
Η στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στο κέντρο της Λάρνακας.
- Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
- Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ στο Ιράν - «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
- Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
- Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια
Παραλίγο μακελειό στο κέντρο της Λάρνακας. Γύρω στις 15:30 της Κυριακής σημειώθηκε συμπλοκή με πυροβολισμούς.
Όπως θα δείτε το βίντεο του Sigmalive, καταγράφεται καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με όπλα και τσεκούρια 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.
Περίπολα μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο. Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις.
Όπως πληροφορείται το philenews στον καβγά ενεπλάκησαν Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί, ενώ εντοπίστηκε σε Νοσοκομείο ένας τραυματίας. Η Αστυνομία έχει πληροφορίες για τουλάχιστον άλλους 3 τραυματίες, τους οποίους προσπαθεί να εντοπίσει.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος.
Από τα δεδομένα που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας προκύπτει ότι στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται γνωστό στις Αρχές πρόσωπο, κάτοικος Λάρνακας.
Η Αστυνομία προχωρά με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.
Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:
- Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στη Λάρνακα – Άφαντοι οι δράστες
- Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
- «Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
- Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια
- Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 93-75: Στο «Final-8» του Κυπέλλου οι «κίτρινοι», με 14/29 τρίποντα! (vid)
- Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
- LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
- Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη γυναίκα από τον σύντροφό της – Την φιλοξένησε στο σπίτι της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις