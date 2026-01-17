Πυροβολισμοί κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας – Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές μετά από πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Συγκεκριμένα γύρω στις 15:30 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λάρνακας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.

Περίπολα μετέβησαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή όπου εντόπισαν κηλίδες αίματος, χωρίς ωστόσο… να εντοπίσουν κανέναν.

Οι πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ αριθμού προσώπων, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να υπάρξουν τραυματίες.

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Οι έρευνες της αστυνομίας επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.