Πέθανε ο πατέρας του αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζου Μαρούδα – Συλλυπητήρια από το ΚΚΕ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κυριαζής Μαρούδας, πατέρας του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Ρίζου Μαρούδα.

Ο εκλιπών ήταν μέλος του ΚΚΕ και συνέβαλλε, όπως τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, «στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς». Παράλληλα, διετέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος Ανατολής Αγιάς την περίοδο 1975-1978.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 12:00, στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Ανατολή Αγιάς.

Το ΚΚΕ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στον σύντροφο Ρίζο Μαρούδα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και την οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή.

Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών. Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς».