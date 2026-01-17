Η Κύπρος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βασιλείου – Τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, Γεραπετρίτη και Ακιντζί

Με δάκρυα στα μάτια τα μέλη της οικογένειας του πρώην προέδρου της Κύπρου, πολιτικά στελέχη και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν στον ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο τον Γιώργο Βασιλείου.

Όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί μίλησαν για έναν σπουδαίο άνθρωπο και πολιτικό που πρόσφερε με όποιον τρόπο μπορούσε στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το σημείωμα του γιου του, Ευέλθων Βασιλείου, ο οποίος μίλησε για τον πατέρα του. «Παπά μου, εκείνο που θυμάμαι περισσότερο είναι οι Κυριακές», ανέφερε ο γιος του πρώην Προέδρου, Ευέλθων Βασιλείου, μιλώντας για την ξεγνοιασιά που βίωνε τη συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, την οποία ο πατέρας του την αφιέρωνε στην οικογένεια.

«Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, αγκάλιαζες αυτούς που γνώριζες», είπε και πρόσθεσε πως δούλευε σκληρά με τους συνεργάτες του, ώστε οι άλλοι να νιώθουν ότι εργάζονται με εκείνον και όχι για εκείνον.

Τα τελευταία του χρόνια ήταν δύσκολα. «Μας προετοίμασες για το μεγάλο ταξίδι, και μπορέσαμε να πούμε σ’ αγαπώ», είπε και πρόσθεσε πως για εκείνους ήταν ίνδαλμα.

«Άφησε το στίγμα του»

Εκ μέρους του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, αναφέρθηκε πως στην επαφή του με τον Γιώργο Βασιλείου κατανόησαν πως «η ειρήνη δεν μπορεί να περιμένει την τέλεια πολιτική συνθήκη».

«Η προεδρία Βασιλείου, άφησε στίγμα εκσυγχρονισμού», είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Παπαπέτρου, πρώην συνεργάτης του Γιώργου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι εντόπισε τον κίνδυνο της πολιτικής κατάστασης της Κύπρου και για αυτό επιδίωξε τη λύση. «Με τον θάνατό του, η Κύπρος είναι πλέον φτωχότερη» συμπλήρωσε.

Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αποχαιρέτησε τον πρώην πρόεδρο της Γιώργο Βασιλείου, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια σπουδαία προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη σύγχρονη ιστορία του νησιού.

Μιλώντας εκτενώς στο μεταρρυθμιστικό έργο του πρώην προέδρου, υπογράμμισε ότι «έθεσε τα θεμέλια για την Κύπρο του 21ου αιώνα», δημιουργώντας ένα κράτος σύγχρονο και δυναμικό παρά το τραύμα της εισβολής.

«Σήμερα η Κύπρος και σύσσωμος ο ελληνισμός σε αποχαιρετά ως ένα άξιο τέκνο που άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη σημερινή ταυτότητα του νησιού», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Ήταν πρωτοπόρος, κοσμοπολίτης και οικουμενικός» σημείωσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε ότι «η ευθυκρισία και η ταχύτητα της σκέψης του ήταν το κλειδί για όλα τα υπόλοιπα που συνάντησε και αντιμετώπισε στον μακρύ του βίο».

«Κορυφαία του προτεραιότητα ήταν η επίλυση του Κυπριακού. Εργάστηκε ακούραστα. Δυστυχώς, έφυγε με ανεκπλήρωτο τον πόθο» πρόσθεσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.