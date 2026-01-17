newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Η Κύπρος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βασιλείου – Τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, Γεραπετρίτη και Ακιντζί
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 16:51

Η Κύπρος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βασιλείου – Τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, Γεραπετρίτη και Ακιντζί

Στο πολιτικό και κοινωνικό έργο του Γιώργου Βασιλείου αναφέρθηκαν όσοι βρέθηκαν στον ναό για το τελευταίο αντίο.

Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Spotlight

Με δάκρυα στα μάτια τα μέλη της οικογένειας του πρώην προέδρου της Κύπρου, πολιτικά στελέχη και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν στον ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο τον Γιώργο Βασιλείου.

Όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί μίλησαν για έναν σπουδαίο άνθρωπο και πολιτικό που πρόσφερε με όποιον τρόπο μπορούσε στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το σημείωμα του γιου του, Ευέλθων Βασιλείου, ο οποίος μίλησε για τον πατέρα του. «Παπά μου, εκείνο που θυμάμαι περισσότερο είναι οι Κυριακές», ανέφερε ο γιος του πρώην Προέδρου, Ευέλθων Βασιλείου, μιλώντας για την ξεγνοιασιά που βίωνε τη συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, την οποία ο πατέρας του την αφιέρωνε στην οικογένεια.

«Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, αγκάλιαζες αυτούς που γνώριζες», είπε και πρόσθεσε πως δούλευε σκληρά με τους συνεργάτες του, ώστε οι άλλοι να νιώθουν ότι εργάζονται με εκείνον και όχι για εκείνον.

Τα τελευταία του χρόνια ήταν δύσκολα. «Μας προετοίμασες για το μεγάλο ταξίδι, και μπορέσαμε να πούμε σ’ αγαπώ», είπε και πρόσθεσε πως για εκείνους ήταν ίνδαλμα.

«Άφησε το στίγμα του»

Εκ μέρους του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, αναφέρθηκε πως στην επαφή του με τον Γιώργο Βασιλείου κατανόησαν πως «η ειρήνη δεν μπορεί να περιμένει την τέλεια πολιτική συνθήκη».

«Η προεδρία Βασιλείου, άφησε στίγμα εκσυγχρονισμού», είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Παπαπέτρου, πρώην συνεργάτης του Γιώργου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι εντόπισε τον κίνδυνο της πολιτικής κατάστασης της Κύπρου και για αυτό επιδίωξε τη λύση. «Με τον θάνατό του, η Κύπρος είναι πλέον φτωχότερη» συμπλήρωσε.

Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αποχαιρέτησε τον πρώην πρόεδρο της Γιώργο Βασιλείου, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια σπουδαία προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη σύγχρονη ιστορία του νησιού.

Μιλώντας εκτενώς στο μεταρρυθμιστικό έργο του πρώην προέδρου, υπογράμμισε ότι «έθεσε τα θεμέλια για την Κύπρο του 21ου αιώνα», δημιουργώντας ένα κράτος σύγχρονο και δυναμικό παρά το τραύμα της εισβολής.

«Σήμερα η Κύπρος και σύσσωμος ο ελληνισμός σε αποχαιρετά ως ένα άξιο τέκνο που άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη σημερινή ταυτότητα του νησιού», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Ήταν πρωτοπόρος, κοσμοπολίτης και οικουμενικός» σημείωσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε ότι «η ευθυκρισία και η ταχύτητα της σκέψης του ήταν το κλειδί για όλα τα υπόλοιπα που συνάντησε και αντιμετώπισε στον μακρύ του βίο».

«Κορυφαία του προτεραιότητα ήταν η επίλυση του Κυπριακού. Εργάστηκε ακούραστα. Δυστυχώς, έφυγε με ανεκπλήρωτο τον πόθο» πρόσθεσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Business
Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί Ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί Ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 17.01.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Κηφισιά, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε, για την 20η αγωνιστική της La Liga

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
8 μύθοι 17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 17.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 το μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

