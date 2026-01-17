Η μείωση φόρων αντισταθμίζει στις ΗΠΑ τα οφέλη από τους δασμούς

Ενώ οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν συμβάλει στη μείωση των ελλειμμάτων των ΗΠΑ το 2025, οι φορολογικές περικοπές που ψηφίστηκαν και θα ισχύσουν από την εφετινή χρονιά αναμένεται να αντισταθμίσουν τα οφέλη όχι βέβαια του εμπορικού ελλείμματος, αλλά του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Όμως αυτή ακριβώς είναι η πολιτική του επανακάμψαντος προέδρου: να βάλει τους ξένους να πληρώσουν τις φοροελαφρύνσεις των Αμερικανών.

Η όλη ιδέα μοιάζει με μια θεραπεία αδυνατίσματος που κάνει κάποιος που πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα τρικούβερτο γλέντι, όπου θα φάει τον αγλέορα και θα πιει σαν να μην υπάρχει αύριο, γράφει η ανταποκρίτρια της «Les Echos» στη Νέα Υόρκη Σολβέιγκ Γκοντελίκ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να μειώσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους σε 1,67 τρισ. δολάρια για το ημερολογιακό έτος 2025 (να μην συγχέεται με το οικονομικό έτος που έληξε πέρυσι τον Σεπτέμβριο), σε σύγκριση με 2 τρισ. δολάρια που ήταν το 2024. Ωστόσο αυτή η νίκη που επιτεύχθηκε χάρη στους δασμούς, είναι πιθανό να αποδειχθεί βραχύβια λόγω της δημοσιονομικής σπατάλης της κυβέρνησης Τραμπ», εξηγεί η Γαλλίδα ανταποκρίτρια.

Στα επίπεδα του 2009 οι ΗΠΑ

Πέρυσι τα αμερικανικά Τελωνεία συγκέντρωσαν ένα τεράστιο ποσό 264 δισ. δολαρίων από τους δασμούς που κατέβαλαν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ για να διαθέσουν τα προϊόντα τους στη διάσημη για την καταναλωτική βουλιμία της αμερικανική αγορά. Πρόκειται για 79 δισ. δολάρια περισσότερα από όσα είχαν συγκεντρώσει τα Τελωνεία το 2024 επί διακυβέρνησης του κόμματος των Δημοκρατικών.

Επόμενο των επιπλέον εισπράξεων της διακυβέρνησης Τραμπ ήταν κατ’ αρχάς να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε στα 29,4 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, το μήνα για τον οποίο υπάρχουν για την ώρα επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο υποχωρεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ από το 2009, γεγονός που ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε πριν από λίγες ημέρες στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Κομπασμοί

«Επιπλέον, η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας προβλέπεται να ξεπεράσει το 5% ακόμη και μετά την απώλεια μιάμισης ποσοστιαίας μονάδας λόγω του Δημοκρατικού lockdown», καυχήθηκε ο πρόεδρος αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό που παρέλυσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για σαράντα ημέρες τον περασμένο Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

«Αυτοί οι απίστευτοι αριθμοί και η άνευ προηγουμένου επιτυχία της χώρας μας, είναι άμεσο αποτέλεσμα των δασμών, οι οποίοι έχουν σώσει την οικονομία μας και την εθνική μας ασφάλεια», κόμπασε στο δικό του κοινωνικό δίκτυο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ως γνωστόν, η διακυβέρνηση Τραμπ επέβαλε μια σειρά νέων δασμών σε όλο τον κόσμο, είτε «τομεακούς» σε κλάδους εισαγομένων προϊόντων δηλαδή είτε σε συλλήβδην σε ό,τι εισάγεται από μια ξένη χώρα – τους λεγόμενους «αμοιβαίους».

Μετά από πολυάριθμες παλινωδίες, ανατροπές και αυξομειώσεις υπολογίζεται ότι η περιπέτεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένας νέος πραγματικός δασμολογικός συντελεστής στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ αγαθά της τάξεως του 10% έως 12%. «Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος αυτού του οφέλους θα μπορούσε να εξανεμιστεί, τουλάχιστον προσωρινά, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δικαιώσει τις προσφυγές κατά της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ που πρόκειται σύντομα να εκδικάσει», παρατηρεί η ανταποκρίτρια της «Les Echos».

Τα νέα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης θα ενισχύσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις

Δώστα όλα

Ο ίδιος ο Τραμπ προανήγγειλε με τον γλαφυρό του τρόπο ότι το 2026 θα είναι η χρονιά κατά την οποία οι υποσχέσεις του προς τον αμερικανικό λαό θα εκπληρωθούν. Σκοπεύει να μοιράσει επιταγές επιστροφής φόρου στους φορολογούμενους, ένα απροσδόκητο εισόδημα που κάποιοι εκτιμούν ότι θα φθάσει τα 100 δισ. δολάρια – ο πρόεδρος ποντάρει ότι μεγάλο μέρος του αναπάντεχου αυτού εισοδήματος θα επιστρέψει στην κατανάλωση, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπερωρίες και τα φιλοδωρήματα στις ΗΠΑ είναι πλέον αφορολόγητα και ότι τα επιδόματα τέκνων αυξήθηκαν έως και κατά 2.200 δολάρια ετησίως. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει επίσης να δαπανήσει τα έσοδα από τους δασμούς για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας κατά σχεδόν 600 δισ. δολάρια.

Η Σολβέιγκ Γκοντελίκ σημειώνει ότι ο Τραμπ μίλησε επίσης για τη διανομή «δασμολογικών μερισμάτων» στους πολίτες με τη μορφή επιταγών 2.000 δολαρίων ανά νοικοκυριό, αλλά ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ερωτηθείς σχετικά κράτησε μια πιο επιφυλακτική στάση θέλοντας πιθανότατα να μην να ανησυχήσει τους πιστωτές της χώρας και τη Wall Street.

Η ανταποκρίτρια προσθέτει ωστόσο ότι η ανάκαμψη των δημοσίων οικονομικών των ΗΠΑ είναι απίθανο να διαρκέσει πολύ, καθώς το 2026 είναι έτος ενδιάμεσων εκλογών. Και αν, όπως όλα δείχνουν, οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία, θα είναι για τον Τραμπ αρκετά δύσκολο να εφαρμόσει απρόσκοπτα τις πολιτικές του το δεύτερο ήμισυ της προεδρικής του θητείας.

Βραχύβιες αποδόσεις για τις ΗΠΑ

Τα νέα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης θα ενισχύσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις – διότι και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την επιταχυνόμενη απόσβεση των επενδύσεών τους εντός ενός έτους, σημειώνει η ανταποκρίτρια της «Les Echos». Η Γκοντελίκ προσθέτει ωστόσο ότι τα δημόσια οικονομικά των ΗΠΑ σε βάθος χρόνου θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), ο νόμος για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι θα αυξήσει σε ορίζοντα δεκαετίας το δημονομικό έλλειμμα κατά συνολικά 3,4 τρισ. δολάρια.

Ειδικότερα το CBO υπολόγισε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του ελλείμματος κατά 4 τρισ. δολάρια σε διάστημα δέκα ετών.

Αλλά στο τέλος του 2025 ο Τραμπ υπαναχώρησε από τους μαξιμαλιστικούς και πρακτικά ανεφάρμοστους δασμολογικούς συντελεστές που είχε αρχικά επιβάλει, προχωρώντας σε πολλές μειώσεις προκειμένου να αποτρέψει την εκτίναξη στην στρατόσφαιρα του ήδη υψηλού κόστους ζωής των Αμερικανών και βεβαίως για να συγκρατήσει τον επίσημο πληθωρισμό σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ίδιος πιέζει τη Fed να προχωρήσει σε νέες μειώσεις των επιτοκίων (μετά τις τρεις απανωτές του δεύτερου εξαμήνου του 2025).

Εν πάση περιπτώσει, για την χρονιά που διανύουμε το αποτέλεσμα των παλινωδιών αυτών και των αενάων «ντιλ» θα είναι εν τέλει να μειωθεί το έλλειμμα κατά περίπου 1 τρισ. δολάρια, κατά τους υπολογισμούς του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Διόλου άσχημα θα έλεγε κανείς, αν τα Trumponomics δεν ήταν τόσο απρόβλεπτα όσο και οι άλλες πολιτικές και στοχεύσεις του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ot.gr