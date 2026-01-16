Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε «εμπόδιο στην ειρήνη», δηλώνει ο Ζελένσκι, απαντώντας στον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανός πρόεδρος ευθύνεται για το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ειρήνευσης.
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε χθες Πέμπτη τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Thomas Peter, επάνω, ο Ζελένσκι).
«Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη», λέει ο Ζελένσκι
Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε χθες το βράδυ: «Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία.
Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να βάλει τέλος στην εισβολή στην Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι εμφανίζεται πιο διστακτικός.
Κατηγορηματικός ο Τραμπ
Οταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι (…) πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».
