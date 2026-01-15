Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Όταν ξέσπασαν οι ταραχές στο Ιράν στις αρχές της νέας χρονιάς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στους ηγέτες του Ιράν, «μην σκοτώνετε τους διαδηλωτές σας. Χιλιάδες έχουν ήδη σκοτωθεί ή φυλακιστεί από εσάς, και ο κόσμος παρακολουθεί». Απείλησε, μάλιστα, ότι θα χτυπήσει το Ιράν εάν αρχίζουν οι αρχές να πυροβολούν τον κόσμο. Τις ΗΠΑ όμως ποιός τις απειλεί με επίθεση για τους χιλιάδες θανάτους αστυνομικής βίας;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν φτάσει τις 2.403. Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, όταν καταστηματάρχες στην Τεχεράνη έκλεισαν τα μαγαζιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ακραίες διακυμάνσεις του νομίσματος και τη ραγδαία υποτίμηση του ιρανικού ριάλ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Γρήγορα όλα εξελίχθηκan σε πολιτικές κινητοποιήσεις στους δρόμους της χώρας.

«Παρά αυτές τις σοβαρές κρίσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί κατασταλτική ισχύ και οι δυνάμεις ασφαλείας της έχουν αποδείξει τη βούληση και την ικανότητά τους να καταπνίγουν την αναταραχή» λέει ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον, Σίνα Αζόντι. «Τα τελευταία χρόνια, οι δυνάμεις ασφαλείας -κυρίως οι Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου και ένστολοι με πολιτικά- παρέμειναν πιστές στο καθεστώς και εκτέλεσαν τις εντολές του» προσθέτει.

Επικαλούμενος την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει «απολέσει κάθε νομιμοποίηση». Υποστήριξε ότι ένα καθεστώς που μπορεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις μόνο με τη χρήση θανατηφόρας βίας δείχνει πως βρίσκεται «στο τέλος» του, προσθέτοντας ότι η βία σε βάρος των πολιτών είναι άνευ προηγουμένου και πέρα από τα όρια της βαναυσότητας.

Ενώ λοιπόν οι Ευρωπαίοι σοκάρονται με την αστυνομική βία στο Ιράν και οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι θέλουν να τιμωρήσουν τις παραπάνω δυνάμεις που πυροβολούν πολίτες, η αμερικανική αστυνομία επιδεικνύει επίσης βαναυσότητα.

3-4 σκοτώνονται από την αστυνομία στις ΗΠΑ ημερησίως

Τα τελευταία χρόνια μιλάμε για τάξη μεγέθους 1.100–1.300 ανθρώπων τον χρόνο που σκοτώνονται από αστυνομικά πυρά (3–4 άνθρωποι τη μέρα).

Σύμφωνα με την ερευνητική ΜΚΟ Mapping Police Violence, αστυνομικοί στις ΗΠΑ ασκούν βία σε τουλάχιστον 300.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, τραυματίζοντας περίπου 100.000 από αυτούς.

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που καταγράφει μη θανατηφόρα περιστατικά χρήσης βίας από την αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροσόκ (taser), χημικών σπρέι, επιθέσεων με σκύλους Κ9, λαβών στον λαιμό, βλημάτων beanbag και χτυπημάτων με γκλομπ.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περιστατικά από το 2017 έως το 2022 και συγκεντρώθηκε μέσω αιτημάτων πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα σε όλες τις πολιτείες. Τα ευρήματα, σύμφωνα με την οργάνωση, δείχνουν ότι παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020, η συνολική χρήση βίας από την αστυνομία παραμένει σταθερή έκτοτε – και σε πολλές περιοχές έχει αυξηθεί.

Τα δεδομένα βασίζονται σε παλαιότερες εκθέσεις που έδειχναν ότι η αστυνομία στις ΗΠΑ σκοτώνει περίπου 1.200 ανθρώπους τον χρόνο, δηλαδή τρεις την ημέρα, αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο και υπερβαίνει κατά πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά σε συγκρίσιμες χώρες.

Η Δύση συμβάλει στον κύκλο αίματος

Κατά μέσο όρο, το 83% των ανθρώπων που υπέστησαν βία στις ΗΠΑ ήταν άοπλοι.

Σημειώνεται ότι αυτοί οι πολίτες δέχονται βία στην καθημερινότητά τους, ενώ στο Ιράν μεγάλο μέρος των ταραχών οφείλεται στις δυτικές κυρώσεις, που εντείνουν την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο πρωτοφανές επίπεδο του 52%, ενώ το ιρανικό νόμισμα, μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, υποτιμήθηκε κατά περίπου 63% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στην ελεύθερη αγορά, πέφτοντας από περίπου 890.000 ριάλ ανά δολάριο στις αρχές του 2025 σε περίπου 1,45 εκατομμύρια ριάλ τον Ιανουάριο του 2026.

Αναμφίλεκτα, η βιαιότητα των ιρανικών δυνάμεων καταστολής είναι καταδικαστέα, μα για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να την απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν πολίτες, όπως συμβαίνει σήμερα με το Ιράν.