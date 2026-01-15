Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.
- Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
- Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
- «ChatGPT, τι έχω;» – Οι ασθενείς τρέχουν στους γιατρούς αφού πρώτα… συμβουλευτούν την AI
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Τετάρτη πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, αφότου ο δανός υπουργός Εξωτερικών και η γροιλανδή ομόλογός του διαπίστωσαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό (ο γροιλανδός καταστηματάρχης, πάντως, στη φωτογραφία του Reuters/Marko Djurica, επάνω, ξεκαθαρίζει με τις μπλούζες του ότι «η Γροιλανδία δεν πωλείται»).
«Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία»
Οι ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν νωρίτερα συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.
«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ.
«Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε:
«Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».
«Ομάδα εργασίας»
Η Δανία και οι ΗΠΑ έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» για το μέλλον της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, στο τέλος της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τους αμερικανούς αξιωματούχους.
«Ο (αμερικανός) πρόεδρος εξέφρασε σαφώς την άποψή του, και εμείς έχουμε διαφορετική θέση», τόνισε.
«Ως εκ τούτου εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία, αλλά αποδεχόμαστε επίσης ότι διαφωνούμε», δήλωσε, ανακοινώνοντας τη σύσταση «ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για να μελετήσει εάν μπορούμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο για να προχωρήσουμε».
Πηγή: ΑΠΕ
- Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
- Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
- Νιγηρία – Μαρόκο 0-0, 4-2 πεν.: Στον τελικό του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Ελ Κααμπί! (vid)
- Google Gemini: Τι είναι το «Personal Intelligence» και πως θα θυμάται την ζωή σου
- Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
- Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις