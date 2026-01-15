Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Τετάρτη πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, αφότου ο δανός υπουργός Εξωτερικών και η γροιλανδή ομόλογός του διαπίστωσαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό (ο γροιλανδός καταστηματάρχης, πάντως, στη φωτογραφία του Reuters/Marko Djurica, επάνω, ξεκαθαρίζει με τις μπλούζες του ότι «η Γροιλανδία δεν πωλείται»).

«Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία»

Οι ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν νωρίτερα συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ.

«Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε:

«Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».

«Ομάδα εργασίας»

Η Δανία και οι ΗΠΑ έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» για το μέλλον της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, στο τέλος της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τους αμερικανούς αξιωματούχους.

«Ο (αμερικανός) πρόεδρος εξέφρασε σαφώς την άποψή του, και εμείς έχουμε διαφορετική θέση», τόνισε.

«Ως εκ τούτου εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία, αλλά αποδεχόμαστε επίσης ότι διαφωνούμε», δήλωσε, ανακοινώνοντας τη σύσταση «ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για να μελετήσει εάν μπορούμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο για να προχωρήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ