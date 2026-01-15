Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»

Από εκεί που δεν γνώριζε απλά αν θα ζήσει, μέχρι την καταξίωση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Ο λόγος για τον Μικέλ Αρτέτα ο οποίος σε μια συνέντευξη-εξομολόγηση αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε όταν ήταν μόλις δύο ετών και λόγω του οποίου η μητέρα του δεν ήθελε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, φοβούμενη μην τον χάσει!

Συγκεκριμένα ο προπονητής της πρωτοπόρου αυτή τη στιγμή στην Premier League, Άρσεναλ μίλησε εκ βαθέων στην εκπομπή «Universo Valdano» της ισπανικής τηλεόρασης και προέβη σε αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και δη για την υγεία του

Ο 43χρονος τεχνικός που γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν, αντιμετώπισε από την αρχή της ζωής του μια σοβαρή καρδιακή δυσπλασία, η οποία εκείνη την εποχή (αρχές δεκαετίας του ’80) ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην Ισπανία.

«Είχα την ατυχία να γεννηθώ με μια σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά. Έπρεπε να δείξουμε υπομονή για δύο χρόνια, μέχρι η ιατρική να προοδεύσει αρκετά ώστε το σώμα μου να είναι έτοιμο για μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς», περιέγραψε γλαφυρά ο Ισπανός.

Η επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο Αρτέτα ήταν επιτυχημένη, ωστόσο ο φόβος και η πιθανότητα να του συμβεί κάτι, ειδικά από τη στιγμή που πρόθεσή του ήταν να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο, δεν έφυγαν ποτέ…

Ειδικά η μητέρα, όπως αποκάλυψε ο νεαρός τεχνικός των «κανονιέρηδων», δεν ήθελε με τίποτα να τον δει να παίζει ποδόσφαιρο, καθώς φοβόταν ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί το… μοιραίο. Αυτό ακόμη κι όταν οι γιατροί διαβεβαίωσαν την οικογένειά του ότι μπορεί να χαρεί το ποδόσφαιρο αντέχοντας στις σκληρές προπονήσεις ενός επαγγελματία.

«Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να με δει να παίζω ποδόσφαιρο. Δεν το απήλαυσε ποτέ, γιατί ανησυχούσε διαρκώς για το τι θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε μια τόσο απαιτητική δραστηριότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Εν τέλει ο Αρτέτα πραγματοποίησε μια γεμάτη καριέρα, καταγράφοντας πολλές συμμετοχές, σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα (στα πρώτα του βήματα), η Άρσεναλ, η Έβερτον, η Παρί, η Ρέινζερς και

