Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Όταν το καλοκαίρι του 2010 ο τότε κομισάριος του NBA, Ντέιβιντ Στερν, ανακοίνωνε ότι η λίγκα θα δοκίμαζε για πρώτη φορά να φέρει αγώνες κανονικής περιόδου στην Ευρώπη, κανείς –ούτε ο ίδιος– δεν γνώριζε τι ακριβώς θα προέκυπτε. «Πρέπει να δούμε πώς θα πάει», έλεγε, αποφεύγοντας μεγάλες υποσχέσεις. Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η ιστορία έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση: το NBA στην Ευρώπη όχι μόνο πέτυχε, αλλά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και στρατηγικά ανοίγματα της λίγκας εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2011 στο Λονδίνο, όταν δύο αγώνες regular season φιλοξενήθηκαν στην O2 Arena. Η επιλογή των ομάδων δεν ήταν «εμπορική» με τη στενή έννοια: σύλλογοι μακριά από την κορυφή της δημοφιλίας γέμισαν ασφυκτικά τις εξέδρες και απέδειξαν ότι το ευρωπαϊκό κοινό δεν αναζητά απαραίτητα τα μεγάλα ονόματα, αλλά την αυθεντική εμπειρία ενός αγώνα NBA που μετράει κανονικά στη βαθμολογία. Εκείνο το διήμερο, που περιλάμβανε ακόμη και αγώνα με τρεις παρατάσεις, μετέτρεψε ένα πείραμα σε παράδοση.

Από τότε, οι αγώνες κανονικής περιόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος έγιναν σταθερό σημείο του ημερολογίου. Το κοινό αυξήθηκε, οι πόλεις άρχισαν να διεκδικούν τη φιλοξενία, οι χορηγοί είδαν μια μοναδική ευκαιρία διεθνούς προβολής. Το NBA συνειδητοποίησε ότι στην Ευρώπη δεν απευθύνεται σε «τουρίστες φιλάθλους», αλλά σε ένα πολυεθνικό, παθιασμένο κοινό που ταξιδεύει από χώρα σε χώρα μόνο και μόνο για να δει από κοντά έναν αγώνα της αγαπημένης του λίγκας.

Η φετινή διπλή αναμέτρηση ανάμεσα στους Orlando Magic και τους Memphis Grizzlies, πρώτα στο Βερολίνο και στη συνέχεια στο Λονδίνο, επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική. Το Βερολίνο μπαίνει για πρώτη φορά στον χάρτη των αγώνων regular season, ενώ το Λονδίνο συνεχίζει να λειτουργεί ως σταθερός ευρωπαϊκός κόμβος. Οι φίλαθλοι γεμίζουν τις εξέδρες όχι επειδή πρόκειται για «ονόματα πρώτης γραμμής», αλλά επειδή θέλουν να ζήσουν την εμπειρία NBA όπως ακριβώς προσφέρεται στις ΗΠΑ.

Πίσω από το θέαμα, όμως, υπάρχει και μια βαθύτερη στρατηγική. Τα αρχικά σχέδια του Στερν για μια πλήρη ευρωπαϊκή division εγκαταλείφθηκαν σταδιακά, όμως δεν χάθηκαν. Μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Adam Silver, η ιδέα εξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό: τη δημιουργία ενός οργανωμένου οικοσυστήματος NBA Europe, σε συνεργασία με τη FIBA. Σε αυτό το πλαίσιο, πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο –με εγκαταστάσεις όπως η Uber Arena– θεωρούνται κομβικές για το μέλλον.

Γι’ αυτό και οι ευρωπαϊκοί αγώνες regular season έχουν πλέον διπλό ρόλο. Από τη μία, είναι μια γιορτή του μπάσκετ, με καρφώματα, καλάθια και το πλήρες «πακέτο» ψυχαγωγίας του NBA. Από την άλλη, λειτουργούν ως δοκιμαστικό πεδίο για τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια της λίγκας και για την επόμενη φάση της παρουσίας της στην Ευρώπη.

Αυτός είναι και ο λόγος που το NBA επιστρέφει ξανά και ξανά. Μια ιδέα που γεννήθηκε ως προθέρμανση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετατράπηκε σε σταθερό θεσμό και, πλέον, σε εφαλτήριο για τη νέα παγκόσμια επέκταση της πιοαναγνωρίσιμης μπασκετικής λίγκας του πλανήτη.