Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
To NBA κοστολογεί την Ευρώπη: franchise του 1 δισ. και ανοιχτή σύγκρουση με την EuroLeague
Μπάσκετ 14 Ιανουαρίου 2026 | 08:15

To NBA κοστολογεί την Ευρώπη: franchise του 1 δισ. και ανοιχτή σύγκρουση με την EuroLeague

Η αμερικανική λίγκα προωθεί ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη FIBA, αποτιμώντας κάθε ομάδα σε επίπεδα NBA, ενώ η EuroLeague εξετάζει νομικά αντίμετρα.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Καθοριστική εβδομάδα διαγράφεται για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς δύο παράλληλες συναντήσεις σε Βαρκελώνη και Λονδίνο αποκαλύπτουν το βάθος και την ένταση της σύγκρουσης που έρχεται. Από τη μία πλευρά, οι σύλλογοι με μόνιμη άδεια συμμετοχής στην EuroLeague συνεδριάζουν στην καταλανική πρωτεύουσα για να χαράξουν κοινή γραμμή άμυνας. Από την άλλη, το NBA συγκεντρώνει στο Λονδίνο πιθανούς χορηγούς, επενδυτές και ενδιαφερόμενους συλλόγους, παρουσιάζοντας το πιο φιλόδοξο σχέδιο που έχει επιχειρηθεί ποτέ για τη δημιουργία ευρωπαϊκής λίγκας υπό αμερικανική καθοδήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στον διεθνή οικονομικό Τύπο, το NBA αποτιμά κάθε μελλοντική ευρωπαϊκή franchise στο αστρονομικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, περίπου 856 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική εκτίμηση, αλλά τη βάση πάνω στην οποία θα στηθεί το νέο εγχείρημα, μεταφέροντας αυτούσιο το επιχειρηματικό μοντέλο του αμερικανικού αθλητισμού στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Ήδη, ιδιοκτήτες ομάδων του NBA φέρονται να έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση μετοχικών ποσοστών στις μελλοντικές ευρωπαϊκές ομάδες, γεγονός που υπογραμμίζει ότι το project δεν αντιμετωπίζεται ως πείραμα, αλλά ως στρατηγική επένδυση μακράς πνοής.

Η νέα διοργάνωση, όπως έχει παρουσιαστεί σε κλειστές συναντήσεις, θα αποτελείται από δώδεκα μόνιμες φραντσάιζ και τέσσερις επιπλέον ομάδες που θα συμμετέχουν κάθε σεζόν μέσω προκριματικής διαδικασίας. Το NBA προτίθεται να διατηρήσει το 50% της ιδιοκτησίας και του ελέγχου της λίγκας, με το υπόλοιπο ποσοστό να μοιράζεται μεταξύ της FIBA και των ιδιοκτητών των ομάδων. Πρόκειται για μια δομή που αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μετατρέποντας τις ομάδες από αθλητικούς οργανισμούς με ιστορική και κοινωνική ταυτότητα σε καθαρά επενδυτικά assets με συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αξία.

Το οικονομικό βάρος, ωστόσο, είναι τεράστιο. Το NBA φέρεται έτοιμη να παρουσιάσει εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης, γνωρίζοντας ότι ελάχιστοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι μπορούν να καταβάλουν άμεσα ένα τέτοιο ποσό. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την απόκτηση της άδειας συμμετοχής μέσω πολυετών δόσεων, με ισχυρή συμμετοχή επενδυτικών σχημάτων, funds και στρατηγικών χορηγών.

Την ίδια στιγμή, το στρατόπεδο της EuroLeague παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία. Η διοργάνωση, που εδώ και χρόνια παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στο αγωνιστικό προϊόν και τη βιωσιμότητα των συλλόγων, θεωρεί ότι το NBA επιχειρεί ευθεία υπονόμευση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη υπάρξει επίσημη ειδοποίηση προς την αμερικανική λίγκα, με την EuroLeague να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών λόγω επαφών του NBA με συλλόγους που δεσμεύονται συμβατικά με την ευρωπαϊκή διοργάνωση για τα επόμενα χρόνια.

Το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ τη δημιουργία μιας νέας λίγκας. Αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στην ανοιχτή πυραμίδα, την πρόκριση μέσω αποτελεσμάτων και τη στενή σύνδεση με τις εθνικές λίγκες. Απέναντί του, το NBA προτείνει ένα κλειστό, πλήρως ελεγχόμενο σύστημα, με σταθερές ομάδες, εγγυημένα έσοδα και σαφή εμπορικό προσανατολισμό.

Καθώς οι συζητήσεις πυκνώνουν και οι θέσεις σκληραίνουν, το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Αν το σχέδιο του NBA προχωρήσει, η ήπειρος ενδέχεται να ζήσει μια βαθιά αναδιάρθρωση, με νέες ισορροπίες ισχύος, τεράστια κεφάλαια και αναπόφευκτες συγκρούσεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επόμενη δεκαετία δεν θα μοιάζει σε τίποτα με το παρελθόν.

Headlines:
Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ομόλογα
Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Μπάσκετ 13.01.26

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;
Αγροτικές Κινητοποιήσεις 14.01.26

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;

Πώς οργανώθηκε η περιχαράκωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από 40 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους; Μιλούν στο in: Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
Κόσμος 14.01.26

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη

Σύνταξη
H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες
Κόσμος 14.01.26

H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες

Ο Χόρχε Τόρες, ο επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφοριών και εθνικής ασφαλείας, που αναφέρεται στην προεδρία, δήλωσε στον Τύπο ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φερόμενη συνωμοσία από «εμπιστευτική πηγή», που αποκάλυψε πως καταβλήθηκε αμοιβή σε πληρωμένο εκτελεστή

Σύνταξη
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο