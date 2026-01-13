Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη Euroleague, το έχει αποδείξει με τη φανέλα της Παρτιζάν και όχι μόνο, όμως έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο στο NBA με τους Ντάλας Μάβερικς. Ο Αυστραλός γκαρντ-φόρφουορντ όμως είχε μια μεγάλη ατυχία και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και ουσιαστικά να μείνει εκτός μέχρι το φινάλε της χρονιάς.

Ο Έξουμ λοιπόν είναι ένας παίκτης που αν και τραυματίας και με συμβόλαιο στους Μάβερικς βρίσκεται ανάμεσα σε Euroleague και NBA και μοιάζει και δεδομένο ότι θα απασχολήσει τους επόμενους μήνες αρκετές ομάδες από την Ευρώπη που ψάχνουν παίκτες με τα χαρακτηριστικά του.

Ωστόσο, αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο όταν αποφασίσουν τι θα κάνουν στο Ντάλας με την περίπτωση του, αφού καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμος και είναι σε φάση αποθεραπείας για αρκετό διάστημα.

Τι λένε στις ΗΠΑ για τον Έξουμ, το NBA και τη Euroleague

Σενάρια γύρω από το μέλλον του Ντάντε Έξουμ υπάρχουν τις τελευταίες ώρες στο ΝΒΑ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική από μια άμεση αποδέσμευση από τους Ντάλας Μάβερικς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Τεξανοί δεν βιάζονται να αφήσουν ελεύθερο τον Αυστραλό γκαρντ, παρότι έχουν ήδη εξασφαλίσει disabled player exception τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Ντέρεκ Λάιβλι.

Ο λόγος είναι πως το συμβόλαιο του Έξουμ, ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιμετωπίζεται ως πιθανό trade asset ενόψει της προθεσμίας ανταλλαγών στις 5 Φεβρουαρίου. Η ομάδα του Ντάλας δεν θέλει να ανοίξει άμεσα θέση στο ρόστερ για τον Ράιαν Νέμπχαρντ, ο οποίος βρίσκεται σε two-way συμβόλαιο, προτιμώντας να διατηρήσει τον Έξουμ ως εργαλείοσε πιθανό πακέτο ανταλλαγής.

Ο έμπειρος γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο που έθεσε πρόωρο τέλος στη φετινή του σεζόν, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση που είχε κάνει το καλοκαίρι. Δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη σεζόν 2025-26, ενώ και πέρσι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, με κυριότερο ένα κάταγμα στο χέρι, που τον περιόρισε σε μόλις 20 συμμετοχές.

Παρόλα αυτά έχει μεγάλη πέραση στην Ευρώπη και τη Euroleague και λέγεται ότι ήδη έχουν ρωτήσει την πλευρά του παίκτη ομάδες όπως η Παρτιζάν, η Εφές, η Μπαρτσελόνα, η Dubai BC και η Χάποελ για την περίπτωση του τις πιθανότητες να επιστρέψει στη Euroleague το καλοκαίρι ή και νωρίτερα.