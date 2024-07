Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αμφίβολος για το Παρίσι ο Έξουμ

Άσχημα νέα για την Αυστραλία τέσσερις μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη φιλική νίκη επί της Γαλλίας ο Ντάντε Έξουμ υπέστη εξάρθρωση σε δάχτυλο του χεριού του και είναι αμφίβολος για το Παρίσι, όπου η ομάδα του είναι αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. «Ανησυχούμε για τον Ντάντε», δήλωσε ο προπονητής των «καγκουρό», Μπράιαν Γκούριαν για τον γκαρντ των Μάβερικς και άλλοτε της Παρτιζάν.

Αν ο Έξουμ δεν προλάβει να αποθεραπευτεί εγκαίρως, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον άλλο παίκτη, με υποψήφιους τους Ματίς Θάιμπουλ, Ξαβιέρ Κουκς, Κρις Γκούλντινγκ, Ντέγιαν Βασίλιεβιτς και Τζακ Γουάιτ, που είχαν «κοπεί» τελευταίοι.

Ο 29χρονος γκαρντ-φόργουορντ είχε φέτος στο Ντάλας 7,8 πόντους, 2,9 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο αποτελώντας έναν χρήσιμο ρολίστα για τους πρωταθλητές της Δύσης.

Here’s the play where Exum dislocated his finger. He ran straight to the locker room. pic.twitter.com/0NKIDFIW2g

— Olgun Uluc (@OlgunUluc) July 21, 2024