Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Μέικερ θέλει να παίξει με το Νότιο Σουδάν (pic)

Ο Θον Μέικερ έχει καταθέσει αίτημα στην FIBA, προκειμένου να αλλάξει μπασκετική υπηκοότητα και να μπορέσει να αγωνιστεί με το Νότιο Σουδάν, παρόλο που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με την Αυστραλία.

Ο 27χρονος σέντερ, ελπίζει ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα ικανοποιήσει το αίτημά του για αλλαγή μπασκετικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3-22 των Εσωτερικών Κανονισμών της FIBA, μια τέτοια αλλαγή μπορεί να γίνει εάν είναι «προς το συμφέρον της ανάπτυξης του μπάσκετ στην χώρα».

Ο Μέικερ είναι κάτοχος διαβατηρίου Νοτίου Σουδάν και πληροί όλες τις προϋποθέσεις και δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο Παγκόσμιο Κύπελλο ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες με άλλη χώρα την τελευταία τριετία.

Σε ανάρτησή του ο παίκτης ανέφερε: «Εν αναμονή της τελικής απόφασης της FIBA τη Δευτέρα. Ελπίζω η έφεσή μου να εγκριθεί μου και να μου δοθεί άδεια για να παίξω με το Νότιο Σουδάν. Είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα».

Awaiting FIBA’s final decision Monday, fingers crossed my appeal to get cleared for me to play with South Sudan. Would be a dream come true.🙏🏿❤ 🇸🇸 #SSD #Olympics

— Thon Maker ™ (@ThonMaker14) July 20, 2024