Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις
Μέσω ΑΣΕΠ • Ο νέος διαγωνισμός, με εξεταστικά κέντρα μέσα στον ΑΣΕΠ, και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια • Πάνω από 16.500 θέσεις μέσα στη χρονιά
- Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
- Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
- «ChatGPT, τι έχω;» – Οι ασθενείς τρέχουν στους γιατρούς αφού πρώτα… συμβουλευτούν την AI
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Μέσω ΑΣΕΠ
Μεγάλες αλλαγές,
• Ο νέος διαγωνισμός, με εξεταστικά κέντρα μέσα στον ΑΣΕΠ, και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια
• Διεύρυνση του Μητρώου Θεμάτων, με 1.800 ερωτήσεις (από 1.200) και νέες θεματικές ενότητες
μαζικές προσλήψεις
• Πάνω από 16.500 θέσεις μέσα στη χρονιά
• Από αυτές 3.806 στην Υγεία ενώ 6.290 αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον 2ο διαγωνισμό
• Μέσα στον Ιανουάριο 510 θέσεις στα νοσοκομεία
==========
177 ημέρες τον χρόνο για φόρους και εισφορές
Δουλεύουμε για την Εφορία
==========
Γροιλανδία
Συμφώνησαν ότι διαφωνούν
• Τι δήλωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
==========
Παγκοσμίως
Μαύρο ρεκόρ εκτελέσεων στη σκιά του Ιράν
• Οι ΗΠΑ εκκενώνουν τις βάσεις τους στον Περσικό
• Οι Ευρωπαίοι καλούν τους πολίτες τους να φύγουν
==========
Αγροτικό
Ραντεβού των μπλόκων στο Μαξίμου
• Με κινήσεις εκτόνωσης εκατέρωθεν
• Τι λέει στα «ΝΕΑ» η αγρότισσα που βρέθηκε προχθές στο Μαξίμου
==========
Ντέιβιντ Βαν Βιλ
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Τα σύνορα της Ευρώπης ανήκουν σε όλους μας»
• Τι λέει στη Μαρία Μουρελάτου ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών
==========
Διπλό χτύπημα
Παραίτηση στην ΥΠΑ και απειλή λουκέτων στα ΕΛΤΑ Courier
==========
Ενθετο Υγεία
Οι ΗΠΑ αλλάζουν (και) τη διατροφική πυραμίδα
==========
Best sellers
Γιατί πουλάνε οι αυτοβιογραφίες των πολιτικών
==========
Καστοριά
Ρέκβιεμ για τους γουναράδες λόγω Ουκρανίας
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Το κύπελλο των εκπλήξεων
Στα ημιτελικά ΠΑΟΚ – ΠΑΟ,
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
