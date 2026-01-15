Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Μέσω ΑΣΕΠ

Μεγάλες αλλαγές,

• Ο νέος διαγωνισμός, με εξεταστικά κέντρα μέσα στον ΑΣΕΠ, και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια

• Διεύρυνση του Μητρώου Θεμάτων, με 1.800 ερωτήσεις (από 1.200) και νέες θεματικές ενότητες

μαζικές προσλήψεις

• Πάνω από 16.500 θέσεις μέσα στη χρονιά

• Από αυτές 3.806 στην Υγεία ενώ 6.290 αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον 2ο διαγωνισμό

• Μέσα στον Ιανουάριο 510 θέσεις στα νοσοκομεία

177 ημέρες τον χρόνο για φόρους και εισφορές

Δουλεύουμε για την Εφορία

Γροιλανδία

Συμφώνησαν ότι διαφωνούν

• Τι δήλωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Παγκοσμίως

Μαύρο ρεκόρ εκτελέσεων στη σκιά του Ιράν

• Οι ΗΠΑ εκκενώνουν τις βάσεις τους στον Περσικό

• Οι Ευρωπαίοι καλούν τους πολίτες τους να φύγουν

Αγροτικό

Ραντεβού των μπλόκων στο Μαξίμου

• Με κινήσεις εκτόνωσης εκατέρωθεν

• Τι λέει στα «ΝΕΑ» η αγρότισσα που βρέθηκε προχθές στο Μαξίμου

Ντέιβιντ Βαν Βιλ

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

«Τα σύνορα της Ευρώπης ανήκουν σε όλους μας»

• Τι λέει στη Μαρία Μουρελάτου ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών

Διπλό χτύπημα

Παραίτηση στην ΥΠΑ και απειλή λουκέτων στα ΕΛΤΑ Courier

Ενθετο Υγεία

Οι ΗΠΑ αλλάζουν (και) τη διατροφική πυραμίδα

Best sellers

Γιατί πουλάνε οι αυτοβιογραφίες των πολιτικών

Καστοριά

Ρέκβιεμ για τους γουναράδες λόγω Ουκρανίας

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Το κύπελλο των εκπλήξεων

Στα ημιτελικά ΠΑΟΚ – ΠΑΟ,

Λεβαδειακός – ΟΦΗ