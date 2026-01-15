Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις
Media 15 Ιανουαρίου 2026 | 01:15

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις

Μέσω ΑΣΕΠ • Ο νέος διαγωνισμός, με εξεταστικά κέντρα μέσα στον ΑΣΕΠ, και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια • Πάνω από 16.500 θέσεις μέσα στη χρονιά

Σύνταξη
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Μέσω ΑΣΕΠ
Μεγάλες αλλαγές,

• Ο νέος διαγωνισμός, με εξεταστικά κέντρα μέσα στον ΑΣΕΠ, και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια
• Διεύρυνση του Μητρώου Θεμάτων, με 1.800 ερωτήσεις (από 1.200) και νέες θεματικές ενότητες

μαζικές προσλήψεις
• Πάνω από 16.500 θέσεις μέσα στη χρονιά
• Από αυτές 3.806 στην Υγεία ενώ 6.290 αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον 2ο διαγωνισμό
• Μέσα στον Ιανουάριο 510 θέσεις στα νοσοκομεία

==========

177 ημέρες τον χρόνο για φόρους και εισφορές
Δουλεύουμε για την Εφορία

==========

Γροιλανδία
Συμφώνησαν ότι διαφωνούν
• Τι δήλωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

==========

Παγκοσμίως
Μαύρο ρεκόρ εκτελέσεων στη σκιά του Ιράν

• Οι ΗΠΑ εκκενώνουν τις βάσεις τους στον Περσικό
• Οι Ευρωπαίοι καλούν τους πολίτες τους να φύγουν

==========

Αγροτικό
Ραντεβού των μπλόκων στο Μαξίμου

• Με κινήσεις εκτόνωσης εκατέρωθεν
• Τι λέει στα «ΝΕΑ» η αγρότισσα που βρέθηκε προχθές στο Μαξίμου

==========

Ντέιβιντ Βαν Βιλ
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Τα σύνορα της Ευρώπης ανήκουν σε όλους μας»
• Τι λέει στη Μαρία Μουρελάτου ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών

==========

Διπλό χτύπημα
Παραίτηση στην ΥΠΑ και απειλή λουκέτων στα ΕΛΤΑ Courier

==========

Ενθετο Υγεία
Οι ΗΠΑ αλλάζουν (και) τη διατροφική πυραμίδα

==========

Best sellers
Γιατί πουλάνε οι αυτοβιογραφίες των πολιτικών

==========

Καστοριά
Ρέκβιεμ για τους γουναράδες λόγω Ουκρανίας

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Το κύπελλο των εκπλήξεων
Στα ημιτελικά ΠΑΟΚ – ΠΑΟ,
Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Markets
Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
13.01.26
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Media
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Σύνταξη
12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Σύνταξη
14.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και επικεντρώθηκε στα ματς με τη Λεβερκούζεν και στο πρωτάθλημα

Σύνταξη
14.01.26

Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών
Εισαγγελική έρευνα 14.01.26

Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών

Ο Έλον Μασκ απέδωσε κάθε ευθύνη στους χρήστες του Grok. Λέει ότι «δεν γνωρίζει καμία γυμνή εικόνα ανηλίκων που δημιουργήθηκε από το Grok. Κυριολεκτικά μηδενική».

Σύνταξη
14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και στάθηκε στην ατυχία, αλλά και τη διαιτησία που είχε η ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

