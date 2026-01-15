view
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Στην κορυφή της λίστας με τους έντεκα καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2026, όπως διαμορφώθηκε με βάση τις συμμετοχές των τουριστικών περιοχών στην πρόσφατη κορυφαία διεθνή έκθεση τουρισμού WTM, βρέθηκε η Νάξος.

Η διεθνής διάκριση ήρθε έπειτα από εκτενή επιτόπια έρευνα της βραβευμένης ως «the most influential talent on the web», blogger Μάρτα Οστόγια, η οποία συνδύασε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο με τα εκατοντάδες ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό blog «Where Life is Great» που διαβάζεται από εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια και φίλους των ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Νάξος (Ελλάδα) και ακολουθούν η Βαρσοβία (Πολωνία), η Κόστα Μπράβα (Ισπανία), η Σικελία (Ιταλία), η Ριβιέρα Ναγιαρίτ (Μεξικό), η Μπαΐα (Βραζιλία), η Σάρτζα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η Οκινάουα (Ιαπωνία), το Βόρειο Σέλας (Ισλανδία), οι λίμνες της Ελβετίας και η ακτογραμμή της Τουρκίας.

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η ψυχή ανασαίνει»

εικόνα που δείχνει τον Ναό του Απόλλωνα, ή αλλιώς Πορτάρα, στη Νάξο

Ο Ναός του Απόλλωνα (Πορτάρα), Νάξος

Η αρθρογράφος που είχε επισκεφτεί τη Νάξο μετά από πρόσκληση του δήμου εξηγεί ότι η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η ψυχή ανασαίνει. «Από όλα τα μέρη που επισκέφθηκα το 2025, η Νάξος είναι εκείνο που τρύπωσε αθόρυβα στην καρδιά μου και αρνήθηκε κατηγορηματικά να φύγει. Το νησί της Αριάδνης είναι όλα όσα εύχεσαι να είναι το ελληνικό καλοκαίρι» γράφει.

Όπως λέει η ίδια, στη Νάξο βρίσκει κανείς χρυσαφένιες αμμουδιές που μοιάζουν να απλώνονται στο άπειρο, κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, μικρά ασβεστωμένα χωριά φωλιασμένα στα βουνά και ταβέρνες όπου το φαγητό είναι τόσο καλό που σε συγκινεί. «Επιπλέον υπάρχει κάτι στο νησί που το κάνει ιδανικό για οικογένειες. Οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος και οι παραλίες είναι ιδανικές, ώστε ακόμη και τα νήπια να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια» συμπληρώνει.

Με το βλέμμα στην επόμενη σεζόν, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς αναφέρει ότι «στόχος μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας με διαρκείς ενέργειες που μας φέρουν συστηματικά στο προσκήνιο όπως η συγκεκριμένη πρωτιά στη νέα αυτή διεθνή λίστα».

«Η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες αντιπροσωπεύουν την αυθεντική Ελλάδα μέσα από τα γραφικά χωριά, την πηγαία φιλοξενία, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα, τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, τα ξεχωριστά activities και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα. Για το 2025 η Νάξος πέτυχε νέο ρεκόρ αφίξεων με αύξηση κατά 30,9% σε αεροπορικές αφίξεις και κατά 5,8% στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, σε σύγκριση με πέρσι για την τουριστική περίοδο» τόνισε ο ίδιος καταληκτικά.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Economy
Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream view
Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη μοιραία φωτιά
Τραγωδία στην Ελβετία 14.01.26

Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, η Cyane έκανε ό,τι της ζήτησαν οι εργοδότες της - Δεν φέρει ευθύνη», δήλωσε μέσω των δικηγόρων της η οικογένεια της 24χρονης που έχασε τη ζωή της στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
«Προβοκάτσια» 14.01.26

Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Η Συντονιστική του Μπλόκου στη Νίκαια, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρ. Μαρούδας, μίλησε για προβοκάτσια

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
InShorts 14.01.26

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Χάος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Δείτε βίντεο 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Οργή 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Φοινικούντα: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
