15.01.2026
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η κυβέρνηση έχει ήδη ηττηθεί στη σύγκρουση με τους αγρότες
Editorial 15 Ιανουαρίου 2026

Η κυβέρνηση έχει ήδη ηττηθεί στη σύγκρουση με τους αγρότες

Ηττημένη βγαίνει από τη σύγκρουση με τους αγρότες η κυβέρνηση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν γνωρίζω πώς θα καταλήξει η κινητοποίηση των αγροτών. Εάν, δηλαδή, μετά τη διαφαινόμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα έχουμε αναστολή των κινητοποιήσεων ή εάν θα εφαρμοστεί το κυβερνητικό «σχέδιο Β» της καταστολής.

Αυτό που ξέρω είναι ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ηττηθεί.

Και αυτό γιατί παρά τις επανειλημμένες και φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε δεν δημιούργησε κανένα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού ενάντια στους αγρότες. Αντιθέτως, είχαν και έχουν την υποστήριξη της κοινής γνώμης, που κατάλαβε ότι η κραυγή αγωνίας τους ήταν πραγματική και αφορούσε την επιβίωσή τους, το ίδιο το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας, το ίδιο το μέλλον ενός ολόκληρου κόσμου, της ιστορίας του και του πολιτισμού του.

Αλλά και γιατί κατάφεραν να δείξουν ότι αυτή η κυβέρνηση σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα δεν έχει, μόνο σχέδιο για την εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων για κομματικούς σκοπούς είχε.

Πάνω από όλα γιατί ακριβώς επειδή ήταν κίνημα μαζικό, με ευέλικτη τακτική και αιτήματα συγκεκριμένα, ιεραρχημένα και εφικτά ήταν η κυβέρνηση που βρέθηκε στη θέση να πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν ανταποκρίνεται σε δίκαια αιτήματα.

Ακόμη και η προσπάθειά της να προετοιμαστεί για κατασταλτική λύση στην πραγματικότητα απέτυχε, ακριβώς γιατί εξαρχής φάνηκε ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια αντιμετώπισης μιας παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά για καταφυγή στη βία απέναντι σε ένα κοινωνικό κίνημα που είχε το δίκιο με το μέρος του.

Βεβαίως, την ίδια ώρα το γεγονός ότι η κυβέρνηση ηττήθηκε επί της ουσίας, δεν σημαίνει ότι οι αγρότες νίκησαν. Πιο σωστά, δεν σημαίνει ότι η σημαντική ηθική νίκη τους, συνοδεύθηκε και με λύσεις στα μεγάλα προβλήματά τους και συνολικά από μια νέα προοπτική για έναν ολόκληρο κλάδο κρίσιμης σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Και αυτό γιατί πολύ απλά αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει λύσεις με προοπτική στα προβλήματα της αγροτιάς. Όπως δεν μπορεί να δώσει μια νέα προοπτική στις δυνάμεις της εργασίας και τη μεσαία τάξη. Γιατί το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει μπορεί να χαροποιεί κάποιους «επενδυτές», αλλά δεν μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες και τις αγωνίες της κοινωνίας.

Κάτι που εξηγεί γιατί η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και από τις επιλογές που θα γίνουν θα κριθεί το εάν θα έχει ένα μέλλον που θα χωρά το σύνολο της κοινωνίας.

Editorial
