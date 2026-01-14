Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Επηρεασμένος από το ψυχρό κλίμα ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), καθώς η ΕΠΣ Χαλκιδικής όπου ανήκει είναι κοντά στην ΕΠΣ Μακεδονίας, είχε διαιτησία υπέρ του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Betsson. Η απόδοσή του ήταν η «χειρουργική» για τον Ολυμπιακό, μόνο με λάθη σε βάρος των Πειραιωτών, με αποκορύφωμα το μη καταλογισμό στον Γιάρεμτσουκ στο 82’.

Όλα τα έδινε υπέρ του ΠΑΟΚ ο Τσακαλίδης και επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι. Σα να μην έφτανε αυτό χάρισε ένα σωρό κίτρινες κάρτες.

Σε γενικές γραμμές είχε μια διαιτησία «μαύρα χάλια» και δεν άφηνε τον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι του. Όπως αναφέραμε, αποκορύφωμα ότι στο 82’ δεν έδωσε πέναλτι στον Γιάρεμτσουκ, καθώς ο Κεντζιόρα τον κρατούσε και δεν τον άφηνε να διεκδικήσει τη μπάλα. Κακώς, δεν έκανε παρέμβαση ο Σλοβένος VAR Γιουγκ, ώστε ο Τσακαλίδης να υποδείξει την άσπρη βούλα.

Από την αρχή ο ορισμός του Τσακαλίδη ήταν προκλητικός. Πρόκειται για διαιτητή που έχει αδικήσει τον Ολυμπιακό, το έκανε σε δυο προηγούμενα φετινά ματς, άρα δεν έπρεπε να οριστεί στο παιχνίδι Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2.

-Ο διεθνής ρέφερι είχε οριστεί και στο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2, όπου τα δυο μοναδικά του λάθη ήταν κατά του Ολυμπιακού και χρειάστηκε παρέμβαση του VAR (Φωτιάς) για να… σώσει το παιχνίδι. Χωρίς αμφιβολία το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού στο 41’ με παρέμβαση του VAR Φωτιά. Ο Τσακαλίδης είδε τη φάση στην οθόνη και καταλόγισε το χέρι του Κοβάσεβιτς, μετά από σουτ του Μάνσα. Σωστά ο Φωτιάς είχε καλέσει τον Τσακαλίδη στο VAR και πήρε πίσω το πέναλτι που έδωσε υπέρ της ΑΕΛ στο 74’, καθώς ο Μπρούνο δεν ανέτρεψε τον Μούργο αλλά βρήκε τη μπάλα. Το ριπλέι είναι ξεκάθαρο.

-Ο Τσακαλίδης σφύριξε και το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ (κ.α. 0-0, παράταση 3-0). Δεν έχει δικαιολογία που ακύρωσε το γκολ του Μουζακίτη στο 36’ του αγώνα καθώς δεν υπήρχε επικίνδυνο παίξιμο του Ταρέμι στον Κωστούλα ούτε χέρι του Ποντένσε. Παραμένει άγνωστο τι είδε στο VAR ο Ολλανδός Φαν Μπέκελ.

Για όσα έκανε σε αυτά τα δυο προηγούμενα φετινά ματς ο Τσακαλίδης δεν έπρεπε να οριστεί. Σε ένα ακόμη ματς αδίκησε τον Ολυμπιακό. Ο Λανουά είναι ακατάλληλος για πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για την κακή διαιτησία του Τσακαλίδη.