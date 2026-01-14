newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Διπλωματία 14 Ιανουαρίου 2026 | 21:04

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε και ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξαν η Ελλάδα με τις ΗΠΑ (co-penholders) για την παράταση, έως τις 15 Ιουλίου 2026, της μηνιαίας υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων από τον γενικό γραμματέα, σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές από την Ρωσία και την Κίνα. Η Κίνα και η Ρωσία έχουν σταθερά απόσχει σε όλες τις ανανεώσεις τού εν λόγω μηχανισμού. Παρά τις ενστάσεις αυτές, η πλειονότητα των μελών του Συμβουλίου στήριξε το ψήφισμα.

Η Ελλάδα, στην επεξήγηση ψήφου, χαιρέτισε την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2812, με το οποίο παρατείνεται για έξι μήνες η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, βάσει του Ψηφίσματος 2722 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μπαλτά: Οι Χούθι συνεχίζουν να συνιστούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ναυτιλία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ανέφερε ότι η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, παραμένουν ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των ναυτικών, καθώς και για τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα.

Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, η Ελλάδα, ως χώρα με μακρά ναυτική παράδοση και σημαντικό συμφέροντα στην ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης #ASPIDES, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην ασφάλεια των ναυτικών, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

Η κυρία Μπαλτά τόνισε ότι οι Χούθι «συνεχίζουν να συνιστούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των ναυτικών και για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής», υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από «επίμονη, επιθετική και κλιμακούμενη δράση», με «αδικαιολόγητες και ολοένα πιο εξελιγμένες επιθέσεις» κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η Ελλάδα επεσήμανε ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι «διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και – το σημαντικότερο – την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες», γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ναυτιλιακές εταιρείες να εξαναγκάζονται «να εκτρέπουν πλοία προς ασφαλέστερες, αλλά σημαντικά ακριβότερες και μακρύτερες εναλλακτικές διαδρομές».

Κλείνοντας, η Αγλαΐα Μπαλτά ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, των ΜΚΟ, των ανθρωπιστικών οργανώσεων και του διπλωματικού προσωπικού που κρατείται παράνομα από τους Χούθι.

Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
Λίστα 14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Σύνταξη
Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 14.01.26

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

Σύνταξη
