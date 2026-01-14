Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε και ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξαν η Ελλάδα με τις ΗΠΑ (co-penholders) για την παράταση, έως τις 15 Ιουλίου 2026, της μηνιαίας υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων από τον γενικό γραμματέα, σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.
Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές από την Ρωσία και την Κίνα. Η Κίνα και η Ρωσία έχουν σταθερά απόσχει σε όλες τις ανανεώσεις τού εν λόγω μηχανισμού. Παρά τις ενστάσεις αυτές, η πλειονότητα των μελών του Συμβουλίου στήριξε το ψήφισμα.
Η Ελλάδα, στην επεξήγηση ψήφου, χαιρέτισε την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2812, με το οποίο παρατείνεται για έξι μήνες η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, βάσει του Ψηφίσματος 2722 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Μπαλτά: Οι Χούθι συνεχίζουν να συνιστούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ναυτιλία
Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ανέφερε ότι η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, παραμένουν ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των ναυτικών, καθώς και για τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα.
Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, η Ελλάδα, ως χώρα με μακρά ναυτική παράδοση και σημαντικό συμφέροντα στην ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης #ASPIDES, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην ασφάλεια των ναυτικών, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.
Η κυρία Μπαλτά τόνισε ότι οι Χούθι «συνεχίζουν να συνιστούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των ναυτικών και για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής», υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από «επίμονη, επιθετική και κλιμακούμενη δράση», με «αδικαιολόγητες και ολοένα πιο εξελιγμένες επιθέσεις» κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.
Η Ελλάδα επεσήμανε ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι «διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και – το σημαντικότερο – την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες», γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ναυτιλιακές εταιρείες να εξαναγκάζονται «να εκτρέπουν πλοία προς ασφαλέστερες, αλλά σημαντικά ακριβότερες και μακρύτερες εναλλακτικές διαδρομές».
Κλείνοντας, η Αγλαΐα Μπαλτά ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, των ΜΚΟ, των ανθρωπιστικών οργανώσεων και του διπλωματικού προσωπικού που κρατείται παράνομα από τους Χούθι.
