H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

H τραγουδίστρια Mikay, η οποία είναι υποψήφια στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε για την καταγωγή της, αλλά και τις γλώσσες που γνωρίζει.

Η Mikay βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και μίλησε για τα χρόνια που έζησε στην Ιταλία αλλά και στην Κίνα.

«Τραγουδάω σε 8 γλώσσες, τουλάχιστον προσπαθώ», δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα. Στην Κίνα έκανα live shows, τραγουδούσα κινέζικα, κορεάτικα, ιαπωνικά, αγγλικά και κάποια ελληνικά κάποιες φορές, τα ζητούσαν», εξήγησε.

«Μετά από τρία χρόνια στην Κίνα, και άθελά μου δηλαδή, χωρίς να προσπαθήσω, άρχισα να τα μαθαίνω, να καταλαβαίνω τι λένε οι δίπλα μου. Τα κινέζικα, τα κορεάτικα και τα ιαπωνικά είναι τρεις διαφορετικές γλώσσες με εντελώς άλλους μηχανισμούς», είπε στη συνέχεια.

«Έχω φίλους Κινέζους που μου λένε ότι είμαι πιο Κινέζα από αυτούς κάποιες φορές»

Για τη ζωή της στην Ιταλία και στα ταξίδια που έχει κάνει, η τραγουδίστρια είπε: «Έχω ζήσει στην Ιταλία και έχω ταξιδέψει γενικά σε πάρα πολλά μέρη. Κυρίως προς Ασία και Ευρώπη. Με γοητεύει η Ασία, νιώθω ότι είναι στο αίμα μου.

»Έχω φίλους Κινέζους που μου λένε ότι είμαι πιο Κινέζα από αυτούς κάποιες φορές. Για παράδειγμα, πίνω ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι, μαγειρεύω κινέζικα στο σπίτι. Το πρωί, ας πούμε, θα προτιμήσω να φάω νουντλς σούπα αντί για δημητριακά. Έχω μπει πολύ βαθιά στην κουλτούρα αυτή».

Οσον αφορά το τραγούδι με το οποίο διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με τίτλο «Labyrinth», η Mikay εξήγησε ότι πρόκειται για μια προσωπική αφήγηση, εμπνευσμένη από τα συναισθήματα που βίωσε τόσο στις πιο δύσκολες όσο και στις πιο φωτεινές στιγμές της ζωής της.

*Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @mikayvou