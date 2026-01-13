sports betsson
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
13 Ιανουαρίου 2026 | 17:30

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Betsson και στόχος φυσικά των «ερυθρόλευκων» είναι η πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο αυριανός προημιτελικός στο Καραϊσκάκη είναι μονός, δεν υπάρχει δηλαδή ρεβάνς και η ομάδα που θα πάρει τη νίκη κατακτά και το εισιτήριο για τους «4» του θεσμού.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με την σημερινή πρωινή προπόνηση στο Ρέντη και τα νέα ήταν καλά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού θα έχει στην διάθεση του τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Ροντινέι, γεγονός που σίγουρα διαμορφώνει νέα δεδομένα σε ότι αφορά τα πλάνα του Μέντι για τον αυριανό αγώνα.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία και το οποίο τόνισε πολλές φορές στους παίκτες του ο Ισπανός τεχνικός τις τελευταίες μέρες, είναι αυτό που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» στο Περιστέρι και το οποίο θέλει να ξαναδεί ο Μεντιλίμπαρ αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς με τον Ατρόμητο και στα πρώτα τέσσερα λεπτά της αναμέτρησης δημιούργησε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για ν’ ανοίξει το σκορ. Έστειλε δηλαδή το μήνυμα πως ήταν αποφασισμένος 100% να πάρει τη νίκη κι αυτό άρεσε πολύ στον προπονητή των πρωταθλητών.

Ήταν ένα στοιχείο που ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον τεχνικό του Ολυμπιακού, με τον Μέντι να θεωρεί πως έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης.

Αυτό ακριβώς θέλει να δει από τους παίκτες του και κόντρα στον «δικέφαλο» του Βορρά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είναι απόλυτα λογικό.

Το Καραϊσκάκη θα είναι γεμάτο κι ένα ακόμα sold out θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς ο κόσμος του Ολυμπιακού θα γεμίσει ξανά το γήπεδο, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι… είδηση όταν μιλάμε για τον κόσμο της ομάδας του λιμανιού.

Ο Μεντιλίμπαρ ποντάρει λοιπόν πολλά σ’ ένα δυνατό ξεκίνημα στον αυριανό αγώνα, ζητώντας από τους παίκτες του να μπουν με πάθος και ορμή από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης για να εκμεταλλευτούν και την μεγάλη δύναμη της έδρας.

Σε ότι αφορά την εντεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι πειραιώτες, ο Μεντιλίμπαρ δοκίμασε πολλά πράγματα στην σημερινή προπόνηση των πειραιωτών και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιες θα είναι οι επιλογές του Ισπανού προπονητή, αλλά είναι όμως πολύ σημαντικό, ότι θα έχει, όπως προαναφέραμε, στην διάθεσή του τους Ποντένσε και Ροντινέι.

Αυτό όμως που ζήτησε επίμονα ο Ισπανός τεχνικός από τους παίκτες και στην σημερινή προπόνηση, είναι δύναμη και πίεση από το πρώτο λεπτό του αγώνα.

