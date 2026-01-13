Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς «επιστρέφει» στο παρελθόν του πατέρα του

Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός Ιταλίας, ακολουθώντας –με καθυστέρηση δύο δεκαετιών– ένα γνώριμο μονοπάτι: αυτό του πατέρα του, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο νεαρός επιθετικός αφήνει τη Μίλαν και μετακομίζει στην Ολλανδία για λογαριασμό του Άγιαξ, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς στα 3,5 εκατ. ευρώ. Οι «ροσονέρι» διατηρούν παράλληλα ποσοστό μεταπώλησης, στοιχείο που δείχνει ότι εξακολουθούν να πιστεύουν στο πρότζεκτ του παίκτη.

Η μεταγραφή έχει έντονο συμβολισμό. Ο Άγιαξ ήταν ο σύλλογος που εκτόξευσε τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αποτελώντας το εφαλτήριο για τη μετάβασή του στο κορυφαίο επίπεδο της ευρωπαϊκής ελίτ. Τώρα, ο Μαξιμιλιάν καλείται να ζήσει τη δική του ολλανδική εμπειρία, ξεκινώντας όμως από χαμηλότερη αφετηρία: θα αγωνίζεται αρχικά με τον Jong Ajax, τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, ενώ θα προπονείται και με την πρώτη ομάδα.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Μαξιμιλιάν δεν θα βρίσκεται σε σύλλογο όπου ο πατέρας του έχει άμεση επιρροή. Στη Χάμαρμπι, ο Ζλάταν ήταν μέτοχος· στη Μίλαν, στέλεχος της διοίκησης. Στον Άγιαξ, ο νεαρός Ιμπραΐμοβιτς θα είναι απλώς ένας ακόμη ποδοσφαιριστής – τουλάχιστον τυπικά. Στην πράξη, το βάρος του επωνύμου και οι προσδοκίες που το συνοδεύουν θα τον ακολουθούν παντού.

Η επιλογή του Άγιαξ μόνο τυχαία δεν είναι. Το ολλανδικό κλαμπ έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη νεαρών επιθετικών, στη δουλειά πάνω στην τεχνική, την τακτική παιδεία και την προσωπικότητα των παικτών. Για τον Μαξιμιλιάν, το περιβάλλον αυτό θεωρείται ιδανικό για να χτίσει τα βασικά της καριέρας του, μακριά από τη διαρκή πίεση της Serie A.

Τη φετινή σεζόν, ο Μαξιμιλιάν αγωνίστηκε με τη Milan Futuro στη Serie D, σημειώνοντας 5 γκολ σε 16 συμμετοχές. Παράλληλα, είχε αρκετές προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και βρέθηκε υπό τις οδηγίες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η Μίλαν παρακολουθούσε στενά την εξέλιξή του.

Η απόφαση για δανεισμό δείχνει ότι στο Μιλάνο εκτίμησαν πως η εξέλιξή του απαιτεί αγωνιστικό χρόνο και ένα περιβάλλον όπου το όνομα «Ιμπραΐμοβιτς» δεν θα είναι συνδεδεμένο καθημερινά με τη σύγκριση πατέρα–γιου.

Οι εικόνες του Ζλάταν με τη «ερυθρόλευκη» φανέλα του Άγιαξ στις αρχές του αιώνα αποτελούν κομμάτι της σύγχρονης ποδοσφαιρικής μυθολογίας. Για τον Μαξιμιλιάν, η Ολλανδία δεν είναι απλώς μια μεταγραφή, αλλά ένα ταξίδι ταυτότητας: μια προσπάθεια να αποδείξει ότι μπορεί να χαράξει τον δικό του δρόμο, χωρίς να ζει στη σκιά του πατέρα του.

Ο Ζλάταν, βέβαια, μπορεί να βρίσκεται μακριά. Όμως όσοι τον γνωρίζουν καλά θυμούνται ότι στα χρόνια του στη Χάμαρμπι είχε φροντίσει να εγκατασταθούν κάμερες για να παρακολουθεί τις προπονήσεις του γιου του από όπου κι αν βρισκόταν. Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και τώρα.

Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς αλλάζει χώρα, σύλλογο και περιβάλλον. Το βλέμμα του πατέρα, όμως, δεν θα πάψει ποτέ να είναι εκεί.